В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) открылась ретроспективная выставка легендарной художницы Кати Медведевой. На втором этаже музея ценители наива смогут увидеть 60 работ из частных собраний 20 московских коллекционеров.

«Многим ценителям наивного искусства имя Кати Медведевой хорошо знакомо, потому что это фигура поистине уникальная. Это очень крутой персонаж наивной сцены, культовый, настоящая легенда. И мы не преминули внести это в название, потому что это художница, полотнами, холстами и графическими работами которой гордятся многие государственные и частные собрания у нас в России и за рубежом», — рассказала заместитель директора ЕМИИ по науке Зоя Таюрова.

Выставка приурочена к 90-летию легендарной художницы и охватывает самые яркие темы ее творчества: балет, святых и ангелов, пейзажи, цветочные букеты и автопортреты.

«Жизнь и судьба Кати Медведевой была трудной и драматичной, ноее творческая карьера была блистательной и успешной. И благодаря тому, что работы нам предоставили 20 московских коллекционеров, мы смогли показать очень яркий, выпуклый творческий портрет художницы. На выставке представлены все ее любимые темы и персонажи, к которым Катя Медведева обращалась неоднократно. Мы постарались максимально полно познакомить зрителя с ее художественным миром, который может быть то ярким, броским и экспрессивным, или, наоборот, очень хрупким, нежным, ранимым», — добавила Зоя Таюрова.

Стоит отметить, что путь художницы в искусство был непростым: она родилась в 1937 году, рано осталась сиротой и воспитывалась в детском доме. В 39 лет, работая заведующей реквизитным цехом народного театра в Кисловодске, она впервые увидела, как художник пишет картину, и начала рисовать сама.Творческому становлению художницы помог московский андеграунд, с которым она познакомилась, приехав в столицу в начале 1980-х годов. Типичный маргинал — человек не из художественной среды, нигде не обучавшийся талантливый самородок, — она благодаря открытости всему новому, жажде познания и невероятной продуктивности стала частью культурной жизни столицы и одним из значительных явлений в российском искусстве советских и постсоветских лет. Ее картинами восхищался Марк Шагал, назвавший художницу «великим русским примитивом».

Центральное место в экспозиции занимает любимая тема художницы — балет. Прочитав автобиографическую книгу Майи Плисецкой, она глубоко прочувствовала трудную жизнь балерины.

«К балету Катя подходила аккуратно, как будто на цыпочках. Она говорила: «Я — деревенская женщина, как я буду про балет писать?» А потом прочитала автобиографию Майи Плисецкой «Я — Майя» и не смогла остановиться. Катя стала писать балерин, называя их живыми ангелами, которые ходят по Земле. Это трепетное обращение к образу балерины, восхищение считывается на всех этих картинах», — поделилась куратор выставки, заведующая отделом наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко.

Множественные вариации на темы спектаклей «Ромео и Джульетта», «Жизель», «Лебединое озеро», изображения балерин на репетиции и перед зеркалом — на картинах можно увидеть целый калейдоскоп ярких образов, где разноцветные пышные юбки танцовщиц похожи на крылья бабочек, и особенно эффектно выглядят на фоне из черного бархата.

Исследователи творчества Кати Медведевой отмечают, что ее основной творческий метод— это экспрессивный выплеск эмоций. Обладая уникальным собственным почерком, художница всегда узнаваема. На ее картинах можно увидеть рискованные цветовые сочетания, она использует любые доступные материалы, придумывает коллажи из тканей, добавляя в картины блестки, бусины, кружево, перья и фрагменты вышивок. И если рисунки Кати Медведевой по форме напоминают детские, а позы и жесты фигур часто инфантильны, тосодержание ее произведений, напротив, серьезно и не всегда поддается толкованию. При этом, каждая работа имеет свою предысторию, которую художница иногда записывает прямо на лицевой стороне холста. Названия картин раскрывают широкий кругозор и начитанность автора, а цитаты и реплики на ее полотнах углубляют их смысл.

Необычайная отзывчивость, способность переживать чужое горе как свое собственное отличают ее произведения от других самобытных авторов.

«Проходя через эти залы посетитель, не готовый к встрече с прекрасным или с искусством, обязательно что-то почувствует, потому что манера, цвет, искренность, которая у Кати Медведевой лежит на поверхности, —неизменно проникает в сердца людей», —считает Елена Тимошенко.

Стоит добавить, что помимо картин Кати Медведевой, ценителей наивного искусствав Екатеринбурге ждет уникальный спецпроект. Специально к открытию ретроспективной выставки Кати Медведевой Уральская ассоциация художников во главе со Светланой Рязановой создала серию авторских кукол по мотивам образов с картин художницы. Кроме того, в одном из залов Музея наива можно будет посмотреть интервью с московскими коллекционерами, где они с теплом вспоминают забавные случаи из жизни эпатажной художницы.

Выставка «Катя Медведева. Легенда наивного искусства. Из частных собраний» будет представлена в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18, в период с 19 ноября 2026 года по 21 февраля 2027 года.