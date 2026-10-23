Афина и Интербеллум

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня открылись сразу две выставки в рамках осенних Дней Эрмитажа в Екатеринбурге. Кроме того, специалисты Государственного Эрмитажа проведут на Урале целый ряд мероприятий для ценителей искусства и профессионалов.

Директор ЕМИИ Никита Корытин подчеркнул, что проекты, которые главный музей России привез в Екатеринбург этой осенью, не похожи на все то, что предлагалось уральским зрителям прежде в рамках многолетней истории Дней Эрмитажа.

«Мы открываем грандиозный проект этой осени. Выставка «Интербеллум» радикально отличается от всех проектов, которые в последнее время нам предоставлял Эрмитаж. Прежде у нас были выставки исторические и художественные, но этот проект связан с тревожным, неопределенным периодом, полным разных эстетических векторов — это искусство 20-30 годов ХХ века», — отметил Никита Корытин.

Интербеллум — искусство между…

Выставка «Интербеллум. Искусство Европы и Америки 1920-1930-х годов» знакомит зрителей с искусством и культурно-общественными процессами первой трети XX столетия — периодом между I и II мировыми войнами, известном как «Интербеллум» (от лат. inter — «между» и bellum — «война»). В состав экспозиции вошло порядка 130 произведений — живопись и графика из эрмитажной коллекции европейского и американского искусства XX века.

«Люди этого периода хорошо понимали, что они стоят на пороге новой катастрофы. Что те спокойные годы, которые более-менее установились в Европе после I мировой войны — это только временное затишье перед бурей. И мы хотели представить экспозицию, где каждый почувствовал бы на себе эту постоянную тревогу и оказался перед выбором, как и художники того времени: как работать со своей пережитой травмой, с чувством постоянной тревоги, как этот страшный опыт переплавить и пересказать, и возможно ли не допустить повторения катастрофы», — рассказала куратор выставки, научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Александра Коншакова.

На выставке можно увидеть картины известных французских мастеров — «Портрет Лидии Делекторской» Анри Матисса, «Автопортрет» Хаима Сутина, «Голова Христа» Жоржа Руо, а также работы Генриха Кампендонка (Германия), Рокуэлла Кента (США), Джорджо Моранди (Италия). С ними соседствуют произведения, специально отреставрированные к выставке и впервые представленные публике — здесь стоит отдельно упомянуть масштабную картину «Друзья из Пфальца» Макса Слефогта, одного из трех ведущих немецких импрессионистов, и произведения американских мастеров Мориса Киша, Мориса Пасса и Эйтаро Ишигаки, симпатизировавших СССР.

Особая роль в этой экспозиции отведена графике — виду изобразительного искусства, который в межвоенный период стал главным инструментом политического высказывания. Выставочный проект позволит гостям музея проследить пути развития искусства и общества первой трети XX века и задуматься о том, как отголоски тех событий продолжают звучать в современной культуре.

Афина на страже

Традиционной экспозицией осенних Дней Эрмитажа стала выставка одного шедевра под названием «Полис — это люди, а не стены и пустые корабли». Она представляет ценителям искусства бюст Афины, одной из главных фигур греческого пантеона — покровительнице ремесел и знаний, богине мудрости и войны. Из собраний Государственного Эрмитажа на Урал приехала римская копия II века н. э., восходящая к греческому оригиналу конца V века до н.э.

«Афина относится к расцвету греческой цивилизации, именно на полисной культуре строились все блестящие достижения античного мира. Классической греческой скульптуры до нас дошло очень мало, в основном в музеях мы видим римские копии с греческих оригиналов. Это тоже римская копия, созданная при императоре Адриане по оригиналу V в до н.э. У нее есть несколько повторений, например, в Ватикане установлена статуя Афины в полный рост с копьем в руке. Этот же бюст поступил в Государственный Эрмитаж в 1862 году из собрания маркиза Кампана», — рассказала куратор выставки, научный сотрудник Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа София Тимир-Булатова.

Интересно отметить, что рядом с оригиналом размещена тактильная копия бюста, которая появилась благодаря инклюзивному проекту Эрмитажа «Искусство в ощущениях». Она позволит познакомиться с пропорциями и рельефами скульптуры, формой и деталями шлема.

Отметим, что нынешняя экспозиция станет первой в серии выставок одного шедевра «Античность: великая эпоха». Каждая из них будет представлять один аспект, идею или понятие, связанное с античной эпохой. Всего в течение пяти лет в центре «Эрмитаж-Урал» пройдет 10 выставок, посвященных Древней Греции и Риму, а также миру греческих колоний Северного Причерноморья. В рамках серии будут показаны как отдельные выдающиеся произведения античного искусства, так и тематически подобранные небольшие группы экспонатов из собрания Эрмитажа.

Стоит добавить, что проведение на базе ЕМИИ выставок с экспонатами из коллекций главного музея страны вот уже пять лет возможно благодаря тому, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь петербургский музей регулярно привозит в Екатеринбург тематические проекты, нередко посвященные не только истории России, но и Урала. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.

Эрмитаж для профессионалов

Традиционно к Дням Эрмитажа приурочена «Эрмитажная школа реставрации», которая проходит на Урале под руководством сотрудников Лаборатории научной реставрации станковой живописи Отдела научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа. В этом году программа посвящена вопросам реставрации масляной живописи. За время теоретических и практических занятий участники школы освоят методы реставрации произведений масляной живописи и познакомятся с различными способами восполнения утрат живописного слоя, обменяются опытом с коллегами и актуализируют свои знания в области хранения, реставрации и исследования предметов музейного хранения.

План для ценителей

Тем, кто планирует вписать знакомство с искусством в свое расписание, стоит запомнить, что выставка «Интербеллум. Искусство Европы и Америки 1920-1930-х годов» будет открыта в культурном центре «Эрмитаж-Урал» до 8 марта 2027 года. Этот же день станет последним в работе выставки «Полис — это люди, а не стены и пустые корабли».

А в ближайшие дни у поклонников искусства будет возможность посетить целый ряд мероприятий от специалистов Государственного Эрмитажа. Так, сегодня, 23 октября в 18.30 на ул. Вайнера, 11, начнется лекция «Полис — это люди»: феномен греческого полиса и рождение демократии».

Автор лекции, София Тимир-Булатова, расскажет слушателям, как античный полис стал основой для достижений греческой культуры. На лекции ценителям искусства будет предложено узнать, каким был путь афинян к демократии и чем она завершилась? И как был устроен политический мир древних греков?

А 24 октября в 15.00 здесь же автор прочтет лекцию «Из-под шлема глядит она светлым взором»: Афина в античном искусстве». Слушатели узнают, какой богиню видели и представляли древние греки в разные периоды своей истории.