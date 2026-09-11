Профиль, романтика и небесная красота

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательную программу для жителей и гостей города на ближайшие выходные. Мероприятия пройдут на трех площадках: в главном здании на ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11 и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.

Профиль острова

В Музее наивного искусства программа выходного дня откроется в субботу в 12.00 музейным занятием «Внутренний профиль». Это практическое занятие для детей начиная с шести лет проведет сотрудница научно-просветительского отдела ЕМИИ Анастасия Маркова. Она расскажет юным участникам, как строится изображение лица и как выразить себя через портрет, опираясь на выставку «Остров Тарабаровых. Наив и не только», которая сейчас работает в музее. Дети познакомятся с пропорциями лица и попробуют написать автопортрет.

В 13.00 там же начнется лекция «Отцы и дети в наивном искусстве: Леоновы, Майковы, Генераличи и другие…». Заведующая отделом наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко приглашает слушателей узнать про несколько наивных династий: Павла и Сергея Леоновых, тетю Любу и Анатолия Майковых, Ивана и Йосипа Генералича (Хорватия). Речь пойдет о том, как в искусстве выстраиваются связи отцов и детей, что означает расти рядом со знаменитым наивным художником и как обрести собственный голос, если творчество родителя навсегда остается главным ориентиром.

Напомним, в основе экспозиции «Остров Тарабаровых. Наив и не только» — 99 произведений 21 автора из московского собрания Сергея Тарабарова (1955–2020) и его супруги Евгении Черепниной. В коллекцию входят живопись, графика, деревянная скульптура и керамика. Это первый в Музее наивного искусства показ, где в одном пространстве встречаются работы наивных художников и профессионалов, черпавших вдохновение в наивном искусстве и его визуальной эстетике.

Главная черта проекта — камерность и доверительность. Почти все участники выставки были близкими друзьями коллекционеров, людьми, с которыми семья Сергея Тарабарова и Евгении Черепниной дружила много лет. Среди экспонатов есть портреты самого Сергея, Евгении и их дочери Валентины Черепниной, также ставшей художницей. Здесь же показаны образы искусствоведов, коллекционеров и мастеров кисти — тех, кто составлял окружение галереи «Дар» и фонда «Остров Тарабаров».

Добавим, Сергей Тарабаров остался в истории как один из первых российских галеристов, основавших галерею наивного искусства «Дар» (1990–2002). Он инициировал более 120 выставочных проектов и опубликовал множество материалов о наивном искусстве. Сегодня дело супруга продолжает Евгения Черепнина: она активно занимается выставками, ведет архив и документацию фонда, поддерживает связи с художниками и пополняет собрание.

Екатерина и ее империя

Напомним, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» и в главном корпусе ЕМИИ в эти дни работает выставка «Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала», которую в Екатеринбург привез главный музей страны. Первая часть посвящена эпохе Екатерины Великой, которую называют «Золотым веком» Российской империи, а также семье, ближайшему окружению императрицы, ее быту и развлечениям при высочайшем дворе. Вторая часть, размещенная в главном корпусе, рассказывает об Урале в годы правления Екатерины II.

Отметим, что выставки с экспонатами из коллекций главного музея страны проходят на базе ЕМИИ уже пять лет. Это стало возможным после того, как в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» после реконструкции, выполненной компанией «Атомстройкомплекс», получил статус спутника Государственного Эрмитажа. Теперь петербургский музей регулярно привозит в Екатеринбург тематические проекты, часто посвященные истории не только России, но и Урала. Представленные предметы искусства нуждаются в особых условиях экспонирования, и их обеспечивает обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.

Царскосельские шедевры

Любители классических музейных визитов в эти дни могут посетить выставку «Царское село. Шедевры императорской резиденции», открытую в главном корпусе ЕМИИ. Проект создан вместе с Государственным музеем-заповедником «Царское Село» и приурочен к 90-летию уральского музея. В экспозициях и фондах музея-заповедника хранится более 57 тыс. предметов: изделия из янтаря, живопись и графика, работы из цветного камня, художественная бронза, фарфор и стекло, произведения восточного искусства (лаки, шелк, китайский и японский фарфор), а также предметы парадного и повседневного быта русских императоров. В Екатеринбург привезли 360 экспонатов из царскосельских дворцовых коллекций.

Стоит отметить, что на выставке представлены предметы из большой коллекции янтаря, ставшего символом Царского Села. Центральный экспонат этого раздела — подлинная флорентийская мозаика «Осязание и обоняние» из Янтарной комнаты. Как и другие декоративные элементы интерьера, ее похитили в годы Великой Отечественной войны. Вернуть шедевр в Царское Село удалось в апреле 2000 года после долгих переговоров на правительственном уровне.

Кроме того, в главном корпусе ЕМИИ сейчас можно увидеть виртуальную версию Янтарной комнаты. Проект «Янтарная комната. VR-версия» был создан Государственным музеем-заповедником «Царское Село» при поддержке спонсоров в 2022 году. VR-версия представляет собой точную модель интерьера Екатерининского дворца в виртуальной реальности. Специальное оборудование, доставленное в ЕМИИ, дает возможность рассмотреть убранство Янтарной комнаты в мельчайших деталях, приблизить предметы и элементы отделки, изучить флорентийские мозаики и резьбу. В отличие от обычного посещения музея, в виртуальном пространстве экспонаты можно рассматривать с самого близкого расстояния, а также узнать интересные сведения об истории интерьера, техниках исполнения и материалах. Выставка «Царское село. Шедевры императорской резиденции» продлится до 20 сентября 2026 года.

Небесная красота

А в Большом зале культурного центра «Эрмитаж-Урал» на прошлой неделе открылась выставка «От красоты небесной к красоте земной», где показаны работы европейских мастеров XIV–XVIII веков. Музейный проект впервые знакомит уральскую публику с уникальным частным собранием в формате масштабной экспозиционной программы, объединяющей более 90 произведений итальянских, испанских, немецких, французских и нидерландских авторов. В рамках этой инициативы посетители увидят как работы малоизвестных мастеров, так и полотна всемирно признанных корифеев — от Джованни Беллини и Луиса де Моралеса до Давида Тенирса Младшего и последователей Рубенса. Экспозиция охватывает основные жанры и технические приемы, позволяя проследить эволюцию европейского искусства.

Пять тематических блоков, на которые разделена выставка, последовательно показывают, как на протяжении нескольких столетий живопись освобождалась от строгих религиозных догм, двигаясь от возвышенного сакрального идеала к поэтизации земной реальности. Научная ценность коллекции не вызывает сомнений: она уже введена в академический оборот, опубликована в специализированных изданиях, прошла атрибуцию у ведущих мировых экспертов, неоднократно участвовала в престижных выставочных проектах и хорошо знакома искушенным ценителям искусства.