В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) открылась выставка «От красоты небесной к красоте земной», где представлены работы мастеров стран Европы XIV–XVIII веков.

Музейный проект впервые представляет уральской публике уникальное частное собрание в формате масштабной экспозиционной программы, объединяющей более 90 произведений итальянских, испанских, немецких, французских и нидерландских мастеров. В рамках этой выставочной инициативы посетители смогут увидеть как работы малоизвестных авторов, так и полотна всемирно признанных корифеев — от Джованни Беллини и Луиса де Моралеса до Давида Тенирса Младшего и последователей Рубенса. Экспозиция охватывает основные жанры и технические приемы, позволяя проследить эволюцию европейского искусства.

Стоит особо отметить, что все произведения искусства для выставки были предоставлены частным коллекционером инкогнито. На открытии экспозиции его представитель искусствовед Екатерина Журбина рассказала, что в состав коллекции входят известнейшие работы именитых мастеров Европы.

«Коллекция больше 15 лет формировалась в руках одного человека. И это, конечно, фантастически монументальная экспозиция. Большая часть этих произведений находилась в известных собраниях по всему миру и имеет большую выставочную историю в Европе и Америке», — рассказала Екатерина Журбина.

Директор ЕМИИ Никита Корытин также отметил, что для Екатеринбурга этот проект стал уникальным ввиду своей сложности: на подготовку выставки с таким большим количеством шедевров известнейших мастеров мира ушел целый год.

«Нестандартность проекта в том, что эти вещи находятся в частном собрании. Наш город избалован прекрасными проектами Государственного Эрмитажа, вы видите совместные выставки с нашими региональными партнерами. Но чтобы мы могли поработать с частным собранием, от его изучения, детализации научных сведений, реставрации, приведения работ в экспозиционный вид и подготовки концепции для нашего выставочного зала — пожалуй, такого масштаба в наших залах еще не видели. Если говорить о качестве собрания, его размахе, интересных и необычных сюжетах — все так сошлось, что здесь нет слабых сторон», — рассказал Никита Корытин.

Пять тематических блоков, на которые разделена выставка, последовательно демонстрируют, как на протяжении нескольких столетий живопись эмансипировалась от строгих религиозных догм, двигаясь от возвышенного сакрального идеала к поэтизации земной реальности. Научная ценность коллекции не вызывает сомнений: она уже введена в академический оборот, опубликована в специализированных изданиях, прошла атрибуцию у ведущих мировых экспертов, неоднократно участвовала в престижных выставочных проектах и хорошо знакома искушенным ценителям искусства.

Экспозиционный маршрут стартует с серии разновременных изображений Мадонны с Младенцем. Освещение в зале настроено таким образом, чтобы зритель смог ощутить себя прихожанином средневекового готического собора, в темноте любующегося уникальным образом Богоматери. Богатство собрания дает возможность сопоставить южноевропейскую и североевропейскую иконографические традиции, а кульминацией этого блока по праву считается общеизвестный шедевр Джованни Беллини.

Второй раздел, «Начало земного пути», посвящен изображениям Святого семейства и ближайшего окружения Христа. В произведениях эпохи Возрождения здесь проступают детали повседневного быта — особенно ярко это заметно в памятниках Северной Европы.

«Этот раздел демонстрирует яркую разницу между северной и южной ментальностью. У мастеров Германии и Нидерландов хорошо видна приверженность к детализации. Они искали божественное не в небесном сиянии, а в простых бытовых вещах. Здесь прорабатывается каждая деталь, а небольшие предметы быта, декора несут свой смысл. Например, яблоко в руках у Христа отсылает к первородному греху. На полотне «Святое семейство» Якопино дель Конте, представляющее южную традицию, мы видим уже другую трактовку образа. Художник отказывается от детализации фона, изображая героев на театральном занавесе. Ему не важно показать детали, отсылающие к будущему искуплению и страстям, он это делает через тревожный взгляд, сложную пластику тел, контраст света, сложные динамичные оттенки и цвета», — рассказала научный сотрудник сектора зарубежного искусства ЕМИИ Лиана Бекмансурова.

Блок «Свидетели веры» переводит повествование от земной истории Христа к образам его последователей. Тема духовной стойкости и служения решается европейскими художниками в жанровом и техническом разнообразии — от деревянной скульптуры до расписных лиможских эмалей.

Финальная часть выставки, «Гимн миру человека», подводит итог многовековому пути и знаменует рождение автономного светского искусства. Картины покидают храмовые стены и переходят в частные интерьеры, становясь объектами коллекционирования. Фигуры божеств и святых все чаще исполняют роль стаффажа — второстепенного элемента, уступающего главенство окружающей среде.

Выставка «От красоты небесной к красоте земной» доступна к посещению в Большом выставочном зале культурного центра «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11 до 24 января 2027 года.