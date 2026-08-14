Путаница, хвост и Мадонна

Екатеринбургский музей ИЗО, по традиции, подготовил развлекательную программу на ближайший уикэнд для жителей и гостей города. Мероприятия пройдут на трех площадках: в главном здании на ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11 и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.

Острова и хвосты

В субботу, 15 августа, в Музее наивного искусства в 12.00 научный сотрудник просветительского отдела ЕМИИ Анастасия Маркова ждет юных гостей от шести лет на интерактивное занятие, которое совмещает знакомство с экспозицией «Остров Тарабаровых» и практический мастер-класс по аппликации.

Программа начнется с увлекательной прогулки по выставочным залам, где соседствуют полотна признанных классиков наивного искусства и работы профессиональных живописцев. Экскурсовод познакомит ребят с судьбами авторов, историей создания картин, а также расскажет о коллекционерах и о том, как складывалось уникальное собрание Сергея Тарабарова и Евгении Черепниной.

Вторая часть встречи будет посвящена творчеству: дети создадут яркого декоративного павлина, вдохновляясь картиной Сергея Леонова «Цветы и птицы» (2018). С помощью цветной бумаги участники освоят приемы объемной аппликации. Такое занятие не только развивает фантазию и мелкую моторику, но и учит чувству цвета, гармонии и композиции, открывая новые художественные возможности в работе с простыми материалами.

В 13.00 в том же пространстве состоится лекция заведующей отделом наивного искусства ЕМИИ Елены Тимошенко под названием «Галерея «Дар»: история первой частной галереи наивного искусства в России».

Слушатели отправятся в прошлое, чтобы узнать о судьбе галереи «Дар», которой с 1990 по 2002 год руководил Сергей Тарабаров. За 12 лет существования площадка организовала свыше 120 экспозиций — от работ эталонных примитивистов до эпатажных акционистов. Лектор предложит обсудить особенности арт-рынка наивного искусства на рубеже веков, вспомнить, как Тарабаров и Черепнина делали открытия новых имен, а также поговорить о том, как в атмосфере галереи росла их дочь Валентина. Отдельной темой станет трансформация «Дара» в Общественный фонд «Остров Тарабаров» после 2002 года — завершение одного этапа, давшее старт следующему.

Напомним, что ядром нынешней выставки служат 99 произведений 21 автора из семейного собрания Сергея Тарабарова (1955–2020) и Евгении Черепниной. В экспозицию вошли живопись, графика, резные деревянные скульптуры и керамика. Этот проект стал первым в Музее наивного искусства, где в одном зале встретились работы как примитивистов, так и профессионалов, обращавшихся к эстетике и визуальному языку наива.

Особая атмосфера проекта — в его камерности и доверительности. Почти все представленные художники были близкими друзьями собирателей, людьми, с которыми семья долгие годы сохраняла теплые отношения. Среди полотен встречаются портреты самих Сергея, Евгении и их дочери Валентины, которая продолжила династию и стала художницей. Также на картинах запечатлены искусствоведы, коллекционеры и живописцы — все те, кто входил в круг общения галереи «Дар» и фонда «Остров Тарабаров».

Эстетика палимпсеста

В субботу в 15.00 в главном здании ЕМИИ заведующая сектором зарубежного искусства Дарья Черкасова проведет медиацию по выставке «Палимпсест. Следы времен в искусстве Глеба Богомолова» на тему «О материале и материи». Этот формат предполагает живой диалог между зрителями, ведущим и произведениями, где каждый участник может выстроить собственный диалог с искусством и поделиться своими впечатлениями.

16 августа в 16.00 сотрудник просветительского отдела Анна Марченко прочитает лекцию «Мадонна. Мандорла. Мафорий. Образ Богоматери в эстетике Глеба Богомолова». Встреча будет посвящена религиозным мотивам и архаичным слоям в творчестве классика ленинградского нонконформизма. Гости обсудят, как мандорла вошла в христианскую традицию, разберутся в канонах изображения мафория и проследят за эволюцией образа Девы Марии от раннехристианских времен до советского авангарда.

Голоса и не то, что кажется

В субботу в полдень в главном корпусе стартует занятие для детей от шести лет «Не то, чем кажется». Специалист по просветительской работе Марина Попова раскроет перед юными гостями секреты коллекции Царского Села, где хранятся экспонаты с необычными и запутанными судьбами. К примеру, янтарная корона, оказавшаяся на сундуке, стилистически ей чуждом; сервиз, который почти сорок лет ошибочно считали фарфоровым, хотя он создан из иного материала; шкатулка, где названия камней скрывают имена людей.

Мероприятие проходит в рамках выставки «Царское село. Шедевры императорской резиденции», которая сейчас работает в главном здании ЕМИИ. В уральскую столицу привезли 360 предметов: янтарные изделия, картины, графику, каменные вазы, художественную бронзу, фарфор, стекло, восточные лаки, шелка, а также парадные и повседневные вещи российских монархов.

В этом же корпусе можно посетить мультимедийный проект «Янтарная комната. VR-версия», созданный музеем-заповедником в 2022 году при поддержке спонсоров. Это детализированная виртуальная реконструкция интерьера Екатерининского дворца. Специальное оборудование позволяет зрителю приближать любые фрагменты отделки вплоть до мельчайших резных деталей и мозаик. В отличие от реального путешествия, здесь можно подойти вплотную к каждому элементу, осмотреть его со всех сторон и узнать исчерпывающую информацию об истории, техниках и материалах создания легендарного интерьера.

Добавим, что работу выставки было решено продлить до 20 сентября.

Почитатели императрицы

В воскресенье в 12.30 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет четвертое заседание читательского клуба в рамках событийной программы выставки «Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала. Из собрания Государственного Эрмитажа». Темой обсуждения станет повесть Янь Лянькэ «Небесная песнь хребта Балоу», а разговор будет посвящен судьбам женщин, которые творили, любили и боролись. Модератором дискуссии выступит научный сотрудник сектора зарубежного искусства ЕМИИ Влада Лаптева.

Напомним, что масштабный проект «Екатерина Великая» развернулся сразу на двух площадках: в главном здании и в центре «Эрмитаж-Урал». Первая часть знакомит с «Золотым веком» империи — эпохой императрицы, ее семьей, фаворитами, придворным бытом и увеселениями. Вторая часть, представленная в основном корпусе, рассказывает об освоении Уральского края в годы правления Екатерины.

Важно подчеркнуть: проведение столь грандиозных проектов на базе ЕМИИ стало реальностью после присвоения центру «Эрмитаж-Урал» статуса официального спутника Государственного Эрмитажа в 2021 году. Этому событию предшествовала основательная реконструкция, выполненная силами компании «Атомстройкомплекс». Теперь петербургский музей регулярно привозит в Екатеринбург тематические экспозиции, охватывающие как общероссийские, так и локальные уральские сюжеты. Все представленные раритеты, требующие строгого климатического контроля, размещены в обновленном корпусе на улице Вайнера, 11.