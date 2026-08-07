Блеск престола, острова и Остаров

Екатеринбургский музей ИЗО традиционно подготовил познавательную программу на выходные для жителей и гостей города. Мероприятия пройдут на трех площадках: в главном здании на ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.

Сияние императрицы

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в субботу в 13.00 сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева проведет открытую экскурсию по выставке «Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала», которую в апреле этого года доставил в Екатеринбург главный музей страны. Экспонаты, размещенные в музейных залах, освещают путь императрицы от детства и юности до зрелых лет, раскрывают ее увлечения, мировоззрение и знаменитые свершения. Поклонники истории и искусства смогут узнать о судьбах и характерах сподвижников Екатерины II, ее фаворитов и родственников.

Стоит подчеркнуть, что проведение на базе ЕМИИ экспозиций с подлинниками из собрания Государственного Эрмитажа стало возможным с 2021 года, когда «Эрмитаж-Урал» после реконструкции, осуществленной компанией «Атомстройкомплекс», официально получил статус спутника петербургского музея. С тех пор северная столица регулярно отправляет на Урал тематические проекты, нередко затрагивающие не только общероссийскую, но и локальную историю края. Все привозные произведения искусства требуют строгих климатических и световых режимов экспонирования, которые теперь способен обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на улице Вайнера, 11.

Наивные острова

В Музее наива в это же время стартует кураторская экскурсия заведующей отделом наивного искусства ЕМИИ Елены Тимошенко по выставке «Остров Тарабаровых». Напомним, что основу экспозиции составляют 99 произведений 21 автора из московского собрания Сергея Тарабарова (1955–2020) и его супруги Евгении Черепниной. В коллекцию вошли живописные полотна, графика, деревянные скульптуры и керамические изделия. Данный проект — первый в Музее наивного искусства, где в едином пространстве соседствуют работы как примитивистов, так и профессиональных художников, черпавших вдохновение в наивной эстетике и визуальном языке этого направления.

Ключевая особенность проекта — его камерная, доверительная интонация. Почти все участники выставки были близкими друзьями собирателей, теми, с кем семья Сергея Тарабарова и Евгении Черепниной поддерживала теплые отношения долгие годы. Среди произведений можно увидеть портреты самих Сергея, Евгении и их дочери Валентины Черепниной, также пошедшей по стопам родителей и ставшей художницей. Кроме того, здесь представлены изображения искусствоведов, коллекционеров и живописцев — всех, кто составлял круг общения галереи «Дар» и фонда «Остров Тарабаров».

Финисаж единства

В главном здании в субботу в 14.00 состоится заключительная экскурсия по выставке «Борис Отаров. Единство стихий». Искусствовед и научный сотрудник ЕМИИ Ирина Кудрявцева познакомит посетителей с художественным наследием малоизвестного мастера Бориса Отарова, его поисками в области новых техник и традиционных приемов работы художника. На материале графических и живописных листов 1960–1980-х годов зрителям предложат взглянуть на модель альтернативной траектории развития советского искусства второй половины XX века, на индивидуальную стратегию профессионального пути художника, остававшегося вне институциональных структур.

Искусство камня

Стоит добавить, что в конце июля в главном здании музея обновилась постоянная экспозиция камнерезного и ювелирного искусства, разместившаяся в пространстве Южной антресоли. Теперь выставка, рассказывающая об Уральской ювелирной школе, выстроена по монографическому и хронологическому принципу, что дает возможность проследить эволюцию и становление школы с первых послевоенных десятилетий вплоть до наших дней.

Отметим, что в 1950–1960-е годы Урал вошел в тройку ведущих советских центров ювелирного искусства наряду с Москвой и Ленинградом. Именно здесь сформировался уникальный подход к работе с природным материалом: уральские мастера стремились не подчинять камень своему замыслу, а раскрывать его природную красоту — рисунок, цвет, фактуру и внутреннее строение. Металл в этих изделиях играл не главенствующую, а обрамляющую роль, подчеркивая достоинства самоцвета. Этот принцип и стал фирменным знаком уральской ювелирной школы.

Янтарь и золото

Напомним, что в эти дни в главном корпусе открыта выставка «Царское Село. Шедевры императорской резиденции». Этот масштабный проект реализован совместно с ГМЗ «Царское Село» в честь 90-летнего юбилея ЕМИИ. В фондах и экспозициях музея-заповедника насчитывается свыше 57 тысяч уникальных предметов: янтарные изделия, живопись и графика, художественная бронза, фарфор и стекло, камнерезные работы, образцы восточного искусства (лаковые миниатюры, шелк, китайский и японский фарфор), а также личные вещи российских монархов — как парадные, так и повседневные. Для демонстрации в уральской столице было отобрано 360 экспонатов из дворцовых коллекций Царского Села.

Особого внимания заслуживает раздел, посвященный знаменитой Янтарной комнате — визитной карточке Царского Села. Ключевой экспонат здесь — подлинная флорентийская мозаика «Осязание и обоняние», некогда украшавшая стену Царскосельского дворца. В годы Великой Отечественной войны это произведение, как и большая часть интерьера, было безвозвратно утеряно. Возвращение шедевра в Царское Село состоялось лишь в апреле 2000 года после длительных переговоров на высшем государственном уровне.

Помимо этого, в главном здании ЕМИИ сейчас доступна к просмотру виртуальная реконструкция легендарного интерьера. Проект «Янтарная комната. VR-версия», созданный музеем-заповедником «Царское Село» при спонсорской поддержке в 2022 году, позволяет погрузиться в атмосферу Екатерининского дворца с помощью технологий виртуальной реальности.

Специальное оборудование, доставленное на Урал, дает возможность детально изучить убранство Янтарной комнаты: приблизить элементы декора, рассмотреть резьбу и флорентийские мозаики в мельчайших подробностях. В отличие от реального визита, в виртуальном пространстве экспонаты доступны для осмотра с максимально близкого расстояния и дополнены исчерпывающей информацией об истории создания интерьера, использованных техниках и материалах.