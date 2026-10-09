Красота, архаика и экспрессия

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательную программу для жителей и гостей города на ближайший уикэнд. Мероприятия пройдут на четырех площадках: в главном здании на ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18 и в Центре камнерезного дела им. А.К. Денисова-Уральского на ул. Пушкина, 5.

Особая экскурсия

Мероприятия выходного дня в культурном центре «Эрмитаж-Урал» начнутся уже сегодня — в 18.30 директор ЕМИИ Никита Корытин лично проведет экскурсию по выставке «От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы XIV–XVIII веков». Зарегистрироваться на экскурсию 9 октября в 18:30 можно здесь. Мероприятие проводится по регистрации только для владельцев музейных абонементов.

Напомним, выставка открылась в Большом зале культурного центра «Эрмитаж-Урал» в начале сентября. В экспозиции представлены работы европейских мастеров XIV–XVIII веков. Этот музейный проект впервые знакомит уральскую публику с уникальным частным собранием в формате большой экспозиционной программы, в которую вошли более 90 произведений итальянских, испанских, немецких, французских и нидерландских авторов. В рамках экспозиции посетители увидят как работы малоизвестных мастеров, так и полотна всемирно признанных корифеев — от Джованни Беллини и Луиса де Моралеса до Давида Тенирса Младшего и последователей Рубенса. Экспозиция охватывает основные жанры и технические приемы, позволяя проследить эволюцию европейского искусства.

Пять тематических блоков выставки последовательно показывают, как на протяжении нескольких столетий живопись освобождалась от строгих религиозных догм, двигаясь от возвышенного сакрального идеала к поэтизации земной реальности. Научная ценность коллекции не вызывает сомнений: она уже введена в академический оборот, опубликована в специализированных изданиях, прошла атрибуцию у ведущих мировых экспертов, неоднократно участвовала в престижных выставочных проектах и хорошо знакома искушенным ценителям искусства.

Клубы по интересам

В субботу музейные мероприятия начнутся в полдень в главном здании с очередного заседания книжного клуба Музея ИЗО. В этот раз тема встречи приурочена к выставке «Поколения новаторов. Русское искусство XX–XXI веков» и называется «Новое архаичнее любого старого».

«К встрече просим прочитать пятую главу, посвященную журналу «А-Я», из книги Александра Житенева «Краткая история «нового» в российском дискурсе об искусстве». Среди прочего мы обсудим, как авторы журнала переосмыслили категорию «нового», что такое «провинциальность искусства» в контексте этой главы, попробуем найти мостики между московским андеграундом 1980-х и нашим временем», — пишет куратор клуба, научный сотрудник сектора западного искусства ЕМИИ Влада Лаптева в приглашении на мероприятие.

В музее наивного искусства в это же время начнется музейное занятие для детей в возрасте от 12 лет «Коллаж осени». Сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Анастасия Маркова предложит ребятам окунуться в атмосферу золотой осени и выразить свое восприятие этого времени года через творчество.

Юных ценителей искусства ждет экскурсия по осенней тематике: гости музея рассмотрят экспонаты, посвященные осени, и узнают, как природа вдохновляла художников. После экскурсии участники освоят технику коллажа — особый вид художественного творчества, где сочетаются разные материалы и фактуры.

А в 13.00 здесь же заведующая отделом наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко прочтет лекцию «Резцом и кистью. Наивные скульпторы-резчики по дереву».

«Наивное искусство — это не только живопись. Одним из самых выразительных явлений наива можно назвать скульптуру, особенно вырубленную из дерева и любовно раскрашенную цветом. Герои этой лекции — настоящие Папы Карлы, которые рубили, строгали, резали и красили, украшали свой быт причудливыми деревянными фигурками: Александр Суворов, Алексей Пичугин, Владимир Зазнобин, Михаил Королев и другие», — пишет руководитель Музея наива в анонсе мероприятия.

На лекции она предложит слушателям поговорить о том, как работает резчик, какое место занимает скульптура в его жизни и почему в наивном искусстве так мало скульпторов. На встрече также можно будет узнать и про другие материалы, с которыми работают мастера: металл, камень и керамика. Но главный акцент останется на деревянной игрушке, полихромном панно и скульптуре.

Старина и экспрессия

В воскресенье мероприятия в музее начнутся в 12.00 с музейного занятия для детей в возрасте от шести лет «Предание старины далекой». Специалист по просветительской работе ЕМИИ Марина Попова приглашает ребят познакомиться с ювелирным искусством Урала. На занятии им будет предложено рассмотреть старинные гривны, перстни и браслеты с настоящими полудрагоценными камнями, искусно созданные в прошлом столетии. Малыши узнают, какой сказочный хищник сидит на спине лося в гривне «Предание старины» и кто такой крылатый пес Семаргл. В завершение занятия ребят ждет творческая минутка: каждый сделает подвеску с использованием натурального камня.

Ювелирная тема будет продолжена в 13.00 на занятии «Ювелирный семицветик» для детей в возрасте от 12 лет в Центре истории камнерезного дела им. А.К. Денисова-Уральского. Мероприятие будет разделено на три части: экскурсия, интерактивное погружение и практика. Так, на экскурсии посетители узнают, что такое «огранка» и чем классическая огранка отличается от художественной. Будут представлены работы Эдуарда Ахметшина, Владимира Силина и других русских огранщиков из разных регионов страны, а также раскрыты таинственные термины этого ремесла.

Второй этап позволит участникам создать свой семицветик: с помощью специальных карточек они изучат экспонаты, проверят свою внимательность и научатся различать виды огранки. Успешно справившиеся получат буклет со стикерпаком для создания собственного ювелирного семицветика.

Завершится занятие знакомством с профессиональными геммологическими весами — участники под руководством мастеров центра научатся взвешивать камни и измерять их массу в каратах. Занятие рассчитано на детей от 12 лет, а проводить его будут научный сотрудник Центра истории камнерезного дела им. А.К. Денисова-Уральского Виктория Нестерова и специалист по обработке цветного камня Денис Шевченко.

Завершатся события выходных дней лекцией «Советский экспрессионизм. О картине Б.А. Голополосова «Бурильщики», которую в 14.00 в главном здании прочтет искусствовед, научный сотрудник ЕМИИ Ирина Кудрявцева. Мероприятие пройдет в рамках параллельной программы к выставке «Поколения новаторов. Русское искусство ХХ–ХХI веков».

«Мы запускаем цикл «Все об одном», который пройдет с 4 октября по 22 ноября. Каждая из 11 встреч будет посвящена одному произведению, представленному на выставке, и включает лекцию о творчестве художника, культурном и историческом контексте, а также обсуждение работы непосредственно в экспозиции», — пишет автор проекта в приглашении на встречу.

В воскресенье слушателям будет предложено поговорить об экспрессионизме в изобразительном искусстве и международном контексте, подробнее рассмотреть его советские вариации на примере творчества Б.А. Голополосова. На лекции будут обсуждаться тематические и пластические особенности живописи художника, а также будет рассмотрена его картина «Бурильщики» (1930), представленная в экспозиции выставки «Поколения новаторов».

Большой концерт

Напомним, что в начале октября в главном здании ЕМИИ открылась выставка «Concerto Grosso. Художник Алексей Лебедев». Проект стал первой масштабной ретроспективой Алексея Лебедева (1938–2016) — художника, графика и искусствоведа, который долгое время оставался одной из малоизученных фигур свердловского андеграунда. Все работы, представленные в экспозиции, сохранились благодаря коллекционерам Владимиру Кричевскому и Константину Погребинскому.

Всего в состав экспозиции вошло более 200 произведений из частных коллекций, часть из которых экспонируется впервые. Выставка разместилась сразу в двух залах главного здания ЕМИИ, объединив главные темы и серии творчества художника — от 1970-х годов до последних лет жизни. Разделы выставки сопровождаются цитатами из личных дневников Алексея Лебедева, а на отдельном таймлайне можно увидеть ключевые эпизоды его биографии.