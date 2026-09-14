В рамках Международного фестиваля молодежи, который в эти дни принимает Екатеринбург, в корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) на ул. Воеводина, 5 прошло открытие экспозиции «Поколения новаторов. Русское искусство XX–XXI веков». Выставка была подготовлена при участии специалистов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

«Этот проект точно попадает в смысловой контекст события мирового уровня, которое с 11 по 17 сентября проходит на Урале, — фестиваля молодежи, и в те идеи, которые мы адресуем тысячам молодых людей почти из 200 стран. Потому что выставка — про нас, про нашу страну. Мы всегда показывали новаторский дух и делились с миром идеями, в том числе через искусство. Подчеркну важное: большинство работ здесь написаны художниками не старше 35 лет, а по сегодняшним меркам это молодежь», — сказал на открытии экспозиции заместитель министра культуры Российской федерации Сергей Першин.

Большой художественный проект свел воедино и признанных мастеров, и молодых авторов, которые формировали облик отечественного искусства своих эпох. Выставочный проект охватывает более 100 лет истории русского искусства — от авангарда начала XX века до работ молодых мастеров современности — и позволяет не только увидеть порядок смены веяний, но и отследить четкую взаимосвязь между работами мастеров разных поколений.

«Для нас было важно показать, как складывается художественный язык: как опыт предшественников превращается в отправную точку нового поиска, как традиция переосмысляется и получает иное звучание. Уверен, такой диалог разных эпох поможет ценителям искусства увидеть русское искусство XX–XXI веков как единый живой процесс, в котором каждое поколение поддерживает начатые до него темы и одновременно говорит на своем языке», — пояснил гендиректор РОСИЗО Георгий Москвичев.

Порядок предметов искусства, представленных в залах музея, строится на сопоставлении работ разных периодов творчества художников: ранние произведения мастеров вступают в разговор с теми, что были написаны в зрелом возрасте. Такой подход дает зрителям возможность заметить, как менялись художественный язык, идеи и оригинальная манера каждого мастера. Благодаря этому традиция предстает не как застывший канон, а как живое движение идей, которое каждое новое поколение перечитывает и интерпретирует по-своему.

«На выставке представлены работы как из собственного собрания ЕМИИ, так и из Третьяковской галереи, Русского музея и музеев других регионов России. Это позволило нам показать историю искусства прошлого столетия в знаковых именах. Работы разместились в залах постоянной экспозиции искусства ХХ века, что дает зрителю не менее полную картину развития художественных идей и принципов в отечественном искусстве — от эстетической революции русского авангарда через жесткие рамки соцреализма к полной творческой свободе постперестроечной России. Во все периоды художник должен быть одновременно новатором и интерпретатором традиции, и иногда полная свобода — вызов нисколько не меньший, чем строгий канон», — поделился директор ЕМИИ Никита Корытин.

Соцреализм в рамках выставки представлен в контексте формирования единой художественной системы, определившей развитие советского искусства и в то же время ставшей стартом для дальнейшего поиска новых средств выражения. Суровый стиль показывает разворот искусства к более достоверному и глубокому осмыслению действительности, внутреннего мира человека, памяти о войне, труда и созидания, которое выразилось в сдержанном и одновременно монументальном живописном языке.

Нонконформизм здесь раскрывает богатство оригинальных художественных методов, возникших вне госсистемы и объединивших переосмысление авангардного наследия, модернизма и личного опыта художников. Стоит отметить, что работы современных молодых авторов в рамках выставки были объединены в особый раздел. Здесь зритель может увидеть, как современные мастера обращаться к темам цифровизации, массовой культуры и личной памяти, гибко соединяя опыт предыдущих поколений с новыми художественными практиками.

«Открытый к фестивалю молодежи, проект останется в наших залах на всю осень. Участие знаковых российских музеев — партнеров проекта — позволило зрелищно представить краткую историю отечественного искусства ХХ века в эталонных работах. Мы рассчитываем, что выставку по достоинству оценят не только гости фестиваля, но и жители уральской столицы», — поделился Никита Корытин.

Выставка «Поколения новаторов. Русское искусство XX–XXI веков» будет открыта к посещению в залах главного здания ЕМИИ по 22 ноября 2026 года.

Стоит добавить, что РОСИЗО ведет деятельность по формированию, хранению, изучению и реставрации музейных коллекций, а также по их публичному представлению. Фондовое собрание организации насчитывает более 45 тыс. единиц хранения и включает произведения отечественного искусства XX–XXI вв. Музейно-выставочный центр сотрудничает с ведущими культурными институциями, участвует в развитии международного культурного обмена, занимается популяризацией художественного наследия и современного искусства России.