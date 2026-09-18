Павлины, Урал и финисаж

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательную программу для жителей и гостей города на ближайшие выходные. Мероприятия пройдут на трех площадках: в главном здании на ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.

Павлины и острова

В Музее наивного искусства субботняя программа начнется в полдень с музейного занятия «Павлинье великолепие». Практический урок для детей старше 12 лет проведет Анастасия Маркова, сотрудница научно-просветительского отдела ЕМИИ. Участников ждут экскурсия по экспозиции выставки «Остров Тарабаровых» и мастер-класс.

Педагог поможет детям освоить квиллинг: они научатся делать фигуры с различной текстурой и соединять их в цельную композицию. Итогом работы станет собственный павлин с ярким узорчатым хвостом.

В 13.00 там же начнется кураторская экскурсия по выставке «Остров Тарабаровых». Ее проведет куратор выставки, заведующая отделом наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко.

«Вообразите место, где картины улыбаются, звери глядят прямо на вас, а букеты поднимаются выше домов. Это и есть «Остров Тарабаровых» — выставка, собравшая признанных мастеров наива и профессиональных художников. На экскурсии мы пройдем по залам, услышим истории о художниках, картинах и коллекционерах, которых нет на этикетках и в аннотациях. Узнаем, как формировалась коллекция Сергея Тарабарова и Евгении Черепниной, поговорим о том, где художники из глухих деревень брали кисти и краски и почему их работы попали в музеи по всему миру», — говорится в приглашении Елены Тимошенко.

Напомним, экспозиция «Остров Тарабаровых. Наив и не только» построена на 99 произведениях 21 автора из московского собрания Сергея Тарабарова (1955–2020) и его супруги Евгении Черепниной. В коллекции — живопись, графика, деревянная скульптура и керамика. Это первый показ в Музее наивного искусства, где в едином пространстве соединены работы наивных художников и профессионалов, вдохновлявшихся наивным искусством и его визуальной эстетикой.

Урал как основа мощи

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» и главном корпусе ЕМИИ сейчас действует выставка «Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала». Проект привез в Екатеринбург этой весной главный музей страны. Первая часть выставки рассказывает о времени Екатерины Великой, которое именуют «Золотым веком» Российской империи, а также о семье, ближайшем окружении императрицы, ее повседневности и развлечениях при высочайшем дворе. Вторая часть, расположенная в главном корпусе, посвящена Уралу в период правления Екатерины II.

Следует отметить, что выставки с экспонатами из коллекций главного музея страны принимают на базе ЕМИИ уже пять лет. Это стало возможным после того, как в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» после реконструкции, проведенной компанией «Атомстройкомплекс», получил статус спутника Государственного Эрмитажа. Теперь петербургский музей регулярно привозит в Екатеринбург тематические проекты, нередко связанные с историей не только России, но и Урала. Привезенные произведения искусства требуют особых условий экспонирования, и их теперь может предложить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.

Красота небес

А в Большом зале культурного центра «Эрмитаж-Урал» в начале месяца открылась выставка «От красоты небесной к красоте земной». В экспозиции представлены работы европейских мастеров XIV–XVIII веков. Этот музейный проект впервые знакомит уральскую публику с уникальным частным собранием в формате большой экспозиционной программы, в которую вошли более 90 произведений итальянских, испанских, немецких, французских и нидерландских авторов. В рамках экспозиции посетители увидят как работы малоизвестных мастеров, так и полотна всемирно признанных корифеев — от Джованни Беллини и Луиса де Моралеса до Давида Тенирса Младшего и последователей Рубенса. Экспозиция охватывает основные жанры и технические приемы, позволяя проследить эволюцию европейского искусства.

Пять тематических блоков выставки последовательно показывают, как на протяжении нескольких столетий живопись освобождалась от строгих религиозных догм, двигаясь от возвышенного сакрального идеала к поэтизации земной реальности. Научная ценность коллекции не вызывает сомнений: она уже введена в академический оборот, опубликована в специализированных изданиях, прошла атрибуцию у ведущих мировых экспертов, неоднократно участвовала в престижных выставочных проектах и хорошо знакома искушенным ценителям искусства.

Финисаж царскосельских шедевров

Эти выходные станут последними днями работы выставки «Царское село. Шедевры императорской резиденции», открытой в главном корпусе ЕМИИ. Проект был создан совместно с Государственным музеем-заповедником «Царское Село» и приурочен к 90-летию уральского музея. В экспозициях и фондах музея-заповедника хранятся более 57 тыс. предметов: изделия из янтаря, живопись и графика, работы из цветного камня, художественная бронза, фарфор и стекло, произведения восточного искусства (лаки, шелк, китайский и японский фарфор), а также предметы парадного и повседневного быта русских императоров. В Екатеринбург привезли 360 экспонатов из царскосельских дворцовых коллекций.

Стоит отметить, что на выставке представлены предметы из большой коллекции янтаря, ставшего символом Царского Села. Центральный экспонат этого раздела — подлинная флорентийская мозаика «Осязание и обоняние» из Янтарной комнаты. Как и другие декоративные элементы интерьера, ее похитили в годы Великой Отечественной войны. Вернуть шедевр в Царское Село удалось в апреле 2000 года после долгих переговоров на правительственном уровне.

Кроме того, в главном корпусе ЕМИИ сейчас можно увидеть виртуальную версию Янтарной комнаты. Проект «Янтарная комната. VR-версия» был создан Государственным музеем-заповедником «Царское Село» при поддержке спонсоров в 2022 году. VR-версия представляет собой точную модель интерьера Екатерининского дворца в виртуальной реальности. Специальное оборудование, доставленное в ЕМИИ, дает возможность рассмотреть убранство Янтарной комнаты в мельчайших деталях, приблизить предметы и элементы отделки, изучить флорентийские мозаики и резьбу. В отличие от обычного посещения музея, в виртуальном пространстве экспонаты можно рассматривать с самого близкого расстояния, а также узнать интересные сведения об истории интерьера, техниках исполнения и материалах.

20 сентября станет последним днем работы царскосельского проекта.