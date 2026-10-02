Большой концерт художника

В главном здании Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) открылась выставка «Concerto Grosso. Художник Алексей Лебедев». Проект стал первой масштабной ретроспективой Алексея Лебедева (1938–2016) — художника, графика и искусствоведа, который долгое время оставался одной из малоизученных фигур свердловского андеграунда.

«Это практически новое имя и для широкой публики, и для экспертной аудитории, потому что до сих пор мы были знакомы с творчеством и историей немногих выставок Алексея Лебедева очень обрывочно. Можно даже сказать, что мы осознали значимость этого художника и его влияние на неофициальное искусство Свердловска только в процессе подготовки проекта», — рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин.

Он добавил, что все работы, представленные в экспозиции, сохранились благодаря коллекционерам Владимиру Кричевскому и Константину Погребинскому. Никита Корытин подчеркнул, что без их помощи выставка просто бы не состоялась.

«Владимир Кричевский стал главным идеологом, который формировал частные собрания работ Алексея Лебедева, свое и своих товарищей, которые смогли сохранить в коллекциях произведения художника. Кроме того, благодаря ему мы получили информацию о местонахождении листов и обо всем творческом пути художника, который он проследил глубже всех в этом городе», — добавил Никита Корытин.

Владимир Кричевский рассказал, что впервые познакомился с творчеством Алексея Лебедева в 2011 году и вскоре принял решение о том, что будет коллекционировать его полотна.

«Меня познакомили с Алексеем Лебедевым в 2014 году, мы начали общаться, и я стал покупать его работы. За довольно непродолжительное время собралась внушительная коллекция. Но в 2016 году мастер скончался, и приобретение работ было временно приостановлено», — добавил Владимир Кричевский.

Листы, которые оказались в собрании уральского коллекционера, в 2022 и 2023 годах были представлены на двух небольших выставках, а вскоре В. Кричевский узнал, что значительная часть наследия Алексея Лебедева, почти 300 работ, в 2008 году была вывезена в Германию его дочерью. Она планировала продвигать творчество отца в Европе, но ни одной выставки, к сожалению, не состоялось. Владимир Кричевский списался с ней и убедил, что наследие ее отца будет востребовано на родине.

«К этому моменту я договорился еще с двумя коллекционерами, что они будут помогать сохранять и продвигать наследие Алексея Лебедева. Наконец я приехал к дочери художника в Германию и от лица группы коллекционеров приобрел все работы мастера. На то, чтобы вернуть их в Россию, ушло целых три года», — добавил коллекционер.

Весной 2026 года все работы мастера оказались в России, и специалисты ЕМИИ в тесном сотрудничестве с Владимиром Кричевским начали подготовку выставки. Коллекционер добавил, что в процессе работы коллектив музея находился на связи с детьми Алексея Лебедева, которые предоставили фотографии и различные документы, их тоже можно увидеть в экспозиции.

Выставочный проект «Concerto Grosso. Художник Алексей Лебедев» стал итогом длительного исследования, в рамках которого были реконструированы ключевые эпизоды биографии художника и проведен детальный анализ его творческого метода. Этой работе куратор проекта, научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Яна Таушканова и Владимир Кричевский посвятили значительное количество времени.

Всего в состав экспозиции вошло более 200 произведений из частных коллекций, часть из которых экспонируется впервые. Выставка разместилась сразу в двух залах главного здания ЕМИИ, объединив главные темы и серии творчества художника от 1970-х годов до последних лет жизни.

Название выставки отсылает к музыкальному жанру «concerto grosso», поскольку музыка занимала важное место в творческом процессе Алексея Лебедева. Она постоянно наполняла его мастерскую, а ритм, мелодику и звучание художник стремился переводить в цвет, линию и форму. В залах выставки можно услышать те же композиции, под которые мастер создавал свои работы.

Принцип жанра «concerto grosso», динамичного чередования и контраста солирующей группы и всего ансамбля отражен и в устройстве выставки. Центральной линией в пространстве выставочного зала первого этажа стала тема любви — одна из самых личных и эмоционально напряженных в творчестве Лебедева. В раздел вошли серии «Цветы», «Женщины и цветы» и «Оргазмы и любовь», а композиционными акцентами стали масштабные диптихи и полиптихи.

Параллельно с этой линией в экспозиции развиваются солирующие разделы, раскрывающие разные грани творчества А. Лебедева. Самые ранние станковые работы художника представлены копиями автопортретов Гойи, Дюрера и других мастеров прошлого, в которых мастер искал собственный визуальный язык. Серия «Средняя Азия», связанная с годами жизни в Ташкенте, резко выделяется яркостью и насыщенностью цвета. Отдельные разделы представляют религиозные сюжеты, портреты, посвящения другим художникам и социальной теме. Последний раздел включает произведения о бездомных, с которыми Лебедев лично знакомился и общался, стремясь запечатлеть конкретных людей и их судьбы.

Пространство Северной антресоли на втором этаже, где расположилась вторая часть проекта, посвящено литературе и поэзии — крупнейшему из сохранившихся корпусов работ Алексея Лебедева. Книги были страстью художника. В своем искусстве вместо прямой иллюстрации он стремился передать собственное ощущение текста и его эмоциональный строй средствами графики. Особое место в этом круге занимали Павел Бажов, Валерий Брюсов и Шарль Бодлер. К их творчеству Лебедев обращался в разные периоды своей жизни, поэтому работы разных лет позволяют проследить трансформацию его художественного языка.

Разделы выставки сопровождаются цитатами из личных дневников Алексея Лебедева, а на отдельном таймлайне можно увидеть ключевые эпизоды его биографии. Творческий путь художника прошел через несколько культурных сред. Детство он провел в Москве и на всю жизнь сохранил впечатления от Третьяковской галереи и Пушкинского музея, юность — в Ташкенте. В 1963 году Лебедев переехал в Свердловск, с которым связан основной период его творчества.

Выставка «Concerto Grosso. Художник Алексей Лебедев» будет представлена в залах главного корпуса ЕМИИ на ул. Воеводина, 5 с 1 октября 2026 года по 17 января 2027 года.