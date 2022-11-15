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Свердловский андеграунд

В Екатеринбургском музее изобразительного искусства (ЕМИИ) 10 июня откроется выставка, посвященная свердловскому неофициальному искусству 1960-1980-х годов и его главным героям. Проект «Адреса андеграунда» можно будет увидеть в пространстве Большого выставочного зала на улице Вайнера, 11.

В основе проекта — попытка наиболее наглядно представить зрителю «карту местности» свердловского андеграунда и показать многообразие творческих практик, появившихся в тот период в промышленном городе.

Свердловский андеграунд

В экспозиции выставки будет представлено более 200 произведений из музейных и частных собраний Екатеринбурга: ЕМИИ, Музея Б.У. Кашкина, Музея андеграунда, Галереи Синара Арт, а также Ирбитского государственного музея изобразительных искусств и Красноуфимского краеведческого музея. Для создания контекста устроители выставки дополнили художественные произведения архивными материалами.

Выставочный проект впервые представит коллекцию свердловского неофициального искусства ЕМИИ, систематическое комплектование которой началось в 2021 году. В настоящее время эта часть собрания насчитывает уже около 200 произведений. В рамках подготовки выставки было отреставрировано 11 работ, среди которых «Теленок с голубыми глазами» Александра Лысякова, «Портрет Зинаиды Гавриловой» Валерия Гаврилова и «Константинов-артист» Виктора Трифонова.

Свердловский андеграунд

Свердловское неофициальное искусство имеет богатую историю, которая мало известна за пределами Урала. Как самостоятельное явление оно зародилось в середине 1960-х годов в изостудии мастера Николая Чеснокова. Именно сюда приходили молодые ищущие художники, чтобы свободно обсуждать волновавшие их проблемы искусства, вместе создавать что-то новое, выходящее за рамки официально принятого метода социалистического реализма. Вскоре ученики чесноковской изостудии — Анна Таршис, Валерий Дьяченко, Евгений Арбенев, Валерий Гаврилов, Валерий Павлов, Виктор Гончаров — стали одними из главных персонажей неформальной художественной сцены Свердловска.

В 1970-е годы уже сформировавшиеся художники создают сеть «очагов неповиновения», у каждого из которых было свое новаторское направление — от концептуализма «Уктусской школы» до сюрреализма «Вороньей слободки» и перформативного искусства «Скворечника». Несмотря на разные творческие интересы, среди их представителей не было противоречий: все они общались между собой и буквально работали «бок о бок», что отличает свердловское неофициальное искусство от столичного. Стоит отметить, что эти «очаги» были, скорее, местами встречи, а не «школами»: художники, работая в атмосфере дружеского сотворчества, сохраняли свою стилистическую индивидуальность, заимствуя друг у друга лишь те или иные художественные формы.

Свердловский андеграунд

Первый групповой публичный выход неофициальных художников Свердловска состоялся на выставке 1987 года, получившей в народе название «Сурикова, 31». С этого времени начинается постепенный процесс признания ранее запрещенного и неизвестного местной публике искусства. Так, свердловские неформалы проходят путь от поиска единомышленников и творчества, нацеленного на узкий круг «своих» в период «застоя», к нахождению способов преодоления этой изоляции от широкой аудитории с началом перестройки. В этом смысле выставка «Сурикова, 31» стала переломным моментом в истории свердловского андеграунда. После ее завершения в городе начинают появляться новые творческие объединения, открываются художественные галереи, регулярно проводятся выставки.

Ранее свердловское неофициальное искусство было представлено на всех крупных выставочных площадках города: в Галерее современного искусства, Галерее Синара Арт, Уральском филиале ГЦСИ, Арт-галерее Ельцин центра, Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ. Неоднократно оно демонстрировалось и в ЕМИИ: в 1988 году состоялась выставка объединения «Сурикова, 31», получившая скандальную известность в связи с демонстрацией работы Николая Федореева «Коммунист Ельцин Б.Н.» (1988).

Свердловский андеграунд

В 1992-1993 годах прошла уже персональная выставка этого автора, а в 2000 году был организован проект «Сохранение и реставрация наследия Валерия и Зинаиды Гавриловых». Семь лет спустя была открыта выставка «Вентеннале Сурикова, 31», посвященная двадцатилетию легендарного события. Однако в это время ЕМИИ еще не обладал собственной репрезентативной коллекцией неофициального искусства, комплектование которой началось сравнительно недавно. Существенную часть этой новой коллекции, в какой-то мере восполняющей образовавшуюся лакуну в музейном собрании отечественного искусства советского периода, и представит проект «Адреса андеграунда».

Выставка «Адреса андеграунда» будет представлена в Большом выставочном зале на улице Вайнера, 11 с 10 июня по 17 сентября 2023 года.

Изображения предоставлены пресс-службой ЕМИИ

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