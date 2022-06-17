УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
17.06.2022

В Екатеринбургском музее ИЗО открывается выставка «Родное искусство»

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 18 июня открывается выставка «Родное искусство». Проект организован совместно с Уральским центром систем безопасности (УЦСБ) и Фондом реалистического искусства Валерия Пустарнакова, сообщает пресс-служба музея.

Выставка стала подарком жителям и гостям Екатеринбурга от Уральского центра систем безопасности в честь 15-летнего юбилея.

«Мы открываем выставку «Родное искусство», которая специально была организована в честь 15-летнего юбилея Уральским центром систем безопасности. Это третья подобная выставка в нашем городе, но в музее ИЗО она проходит впервые. Здесь представлена лишь 1/8 часть коллекции Фонда реалистического искусства, которая насчитывает более 800 экспонатов и представляет более 50 художников из различных городов нашей страны», — рассказала заместитель директора по научной работе ЕМИИ Зоя Таюрова.

В Екатеринбургском музее ИЗО открывается выставка «Родное искусство»
Картина Л. В. Туржанского «В поле», 1922

Экспозиция демонстрирует зрителю панораму российской реалистической живописи за 100 лет — начиная с пейзажей членов объединений «Мир искусства» и «Союз русских художников», созданных в 1910-е годы, заканчивая полотнами современников. Более 150 произведений различных жанров представлены в выставочных залах корпуса отечественного искусства ЕМИИ.

«Выставка получила такое общее название — «Родное искусство», потому что мы объединили здесь работы выдающихся, сложившихся, заслуженных художников России, которые отражают в своих картинах простые и запоминающиеся сюжеты из жизни», — отметила куратор выставки Екатерина Сапогова.

Экспозиция знакомит зрителя с такими признанными художниками-реалистами ХХ — начала ХХI века, как Исаак Левитан, Аркадий Пластов, Абрам Архипов, Василий Руднев, Александр Герасимов. Также среди работ мастеров живописи представлена картина художника Леонарда Туржанского, уроженца Екатеринбурга.

Выставка «Родное искусство» будет представлена в залах ЕМИИ на ул. Воеводина, 5 с 18 июня по 18 сентября 2022 года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.04.2022 В Екатеринбургском музее ИЗО в срочном порядке отреставрировали двухсторонний холст для выставки «Алапаевский феномен»

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Сотрудники Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) при подготовке выставки «Алапаевский ...

07.04.2022 Путь великих художников

В Екатеринбургском музее ИЗО открылась выставка «Великий шелковый путь в социализм. Николай Русаков и Николай Третьяков» ...

06.04.2022 В Екатеринбургском музее ИЗО открывается выставка «Великий шелковый путь в социализм. Николай Русаков и Николай Третьяков»

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2022. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) открывается выставка «Великий ...

25.03.2022 В Екатеринбургском музее ИЗО открывается выставка молодых камнерезов «Наследники Данилы-Мастера»

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ИЗО) пройдет XI выставка ...

11.03.2022 В екатеринбургском Музее наивного искусства открывается выставка «Алапаевский феномен»

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. В екатеринбургском Музее наивного искусства 12 марта откроется для посетителей выставка ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (566)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18