В Екатеринбургском музее ИЗО открывается выставка «Родное искусство»

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 18 июня открывается выставка «Родное искусство». Проект организован совместно с Уральским центром систем безопасности (УЦСБ) и Фондом реалистического искусства Валерия Пустарнакова, сообщает пресс-служба музея.



Выставка стала подарком жителям и гостям Екатеринбурга от Уральского центра систем безопасности в честь 15-летнего юбилея.



«Мы открываем выставку «Родное искусство», которая специально была организована в честь 15-летнего юбилея Уральским центром систем безопасности. Это третья подобная выставка в нашем городе, но в музее ИЗО она проходит впервые. Здесь представлена лишь 1/8 часть коллекции Фонда реалистического искусства, которая насчитывает более 800 экспонатов и представляет более 50 художников из различных городов нашей страны», — рассказала заместитель директора по научной работе ЕМИИ Зоя Таюрова.





Картина Л. В. Туржанского «В поле», 1922



Экспозиция демонстрирует зрителю панораму российской реалистической живописи за 100 лет — начиная с пейзажей членов объединений «Мир искусства» и «Союз русских художников», созданных в 1910-е годы, заканчивая полотнами современников. Более 150 произведений различных жанров представлены в выставочных залах корпуса отечественного искусства ЕМИИ.



«Выставка получила такое общее название — «Родное искусство», потому что мы объединили здесь работы выдающихся, сложившихся, заслуженных художников России, которые отражают в своих картинах простые и запоминающиеся сюжеты из жизни», — отметила куратор выставки Екатерина Сапогова.



Экспозиция знакомит зрителя с такими признанными художниками-реалистами ХХ — начала ХХI века, как Исаак Левитан, Аркадий Пластов, Абрам Архипов, Василий Руднев, Александр Герасимов. Также среди работ мастеров живописи представлена картина художника Леонарда Туржанского, уроженца Екатеринбурга.



Выставка «Родное искусство» будет представлена в залах ЕМИИ на ул. Воеводина, 5 с 18 июня по 18 сентября 2022 года.