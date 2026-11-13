Звери, разбитый мир и поэты-новаторы

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил несколько развлекательных событий для жителей и гостей города на ближайшие выходные. Лекции, экскурсии и занятии пройдут на трех площадках: в главном здании на ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11 и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.

Холсты и книги

Мероприятия выходного дня начнутся в Музее наива в субботу в полдень с занятия для детей в возрасте от шести лет под названием «Звери наивных холстов». Сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Анастасия Маркова познакомит юных ценителей искусства с жанром «анималистика», который зародился еще в древности, на примерах картин наивных художников.

«Эти трогательные полотна полны жизни: красные коты сидят на деревьях, а восемь китов плывут прямо по нашей Исети! Разберем работы известных наивных мастеров России и Хорватии. Узнаем, почему их звери такие живые и наивное искусство так близко детям», — пишет ведущая занятия в приглашении для детей и их родителей.

После экскурсии для ребят будет организован мастер-класс, где они смогут создать своих животных, а потом забрать их в качестве сувенира на память.

А в 13.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» начнется заседание книжного клуба музея ИЗО «Хроника последнего праздника», где слушатели смогут обсудить дневниковые заметки Карло Белли – «Париж, 1937».

Эта встреча станет первой в рамках событийной программы к выставке «Интербеллум. Искусство Европы и Америки 1920–1930-х годов из собрания Государственного Эрмитажа». Всего запланировано пять встреч, объединенных общей темой «Разбитый мир и новые ритмы». Научный сотрудник сектора западного искусства ЕМИИ Влада Лаптева отмечает, что писатели и художники по-разному реагировали на коллективную травму войны: одни стремились заново собрать рассыпающийся мир, опираясь на принципы гармонии и красоты, другие говорили языком диссонанса, обнажая противоречия эпохи.

«Именно эти тексты мы будем читать и обсуждать в новом сезоне. На встречах клуба мы поговорим о том, как слово может помочь пережить катастрофу, найти опору в хаосе и осмыслить опыт целого поколения», — пишет ведущая занятий клуба в анонсе проекта.

Напомним, выставка «Интербеллум. Искусство Европы и Америки 1920–1930-х годов» открылась в рамках осенних Дней Эрмитажа в Екатеринбурге. Она знакомит зрителей с искусством и культурно-общественными процессами первой трети XX столетия — периодом между I и II мировыми войнами, известном как «Интербеллум». В состав экспозиции вошло порядка 130 произведений — живопись и графика из эрмитажной коллекции европейского и американского искусства XX века.

На выставке можно увидеть картины известных западных мастеров: Анри Матисса, Хаима Сутина, Жоржа Руо, Генриха Кампендонка, Рокуэлла Кента, Джорджо Моранди. Особая роль в этой экспозиции отведена графике — виду изобразительного искусства, который в межвоенный период стал главным инструментом политического высказывания. Выставочный проект позволит гостям музея проследить пути развития искусства и общества первой трети XX века и задуматься о том, как отголоски тех событий продолжают звучать в современной культуре.

Поэты и новаторы

В воскресенье в 12.00 в залах выставки «Поколения новаторов. Русское искусство XX–XXI веков» пройдут публичные поэтические чтения. Выступления подготовили студенты филологического факультета УрФУ совместно с профессором Леонидом Быковым. Сотрудник сектора отечественного искусства XX–XXI вв. ЕМИИ Глеб Савенко, который выступит ведущим встречи, отмечает, что на чтениях прозвучат стихи отечественных поэтов — от Александра Блока и Владимира Маяковского до современных авторов, которые передают дух новаторства, отраженный в картинах.

В этот же день состоится еще одно, заключительное мероприятие в рамках данной выставки, которая завершает свою работу. Открытую экскурсию для тех, кто еще не успел увидеть работы художников-новаторов за последние сотню лет, проведет сотрудник сектора отечественного искусства XX–XXI вв. ЕМИИ Эрна Хисамутдинова. На примере программных работ ведущих отечественных мастеров разных поколений гостям музея будет предложено обсудить более 100 лет истории русского искусства — от авангарда начала XX века до произведений современных молодых авторов — и проследить не только смену художественных направлений, но и преемственность между поколениями.

Концерт художника, религия и шедевр

Кроме этого, ценители искусства в эти выходные могут посетить выставку «Concerto Grosso. Художник Алексей Лебедев», которая открылась в главном здании ЕМИИ в начале октября. Проект стал первой масштабной ретроспективой Алексея Лебедева (1938–2016) — художника, графика и искусствоведа, который долгое время оставался одной из малоизученных фигур свердловского андеграунда. Все работы, представленные в экспозиции, сохранились благодаря коллекционерам Владимиру Кричевскому и Константину Погребинскому.

Всего в состав экспозиции вошло более 200 произведений из частных коллекций, часть из которых экспонируется впервые. Выставка разместилась сразу в двух залах главного здания ЕМИИ, объединив главные темы и серии творчества художника — от 1970-х годов до последних лет жизни. Разделы выставки сопровождаются цитатами из личных дневников Алексея Лебедева, а на отдельном таймлайне можно увидеть ключевые эпизоды его биографии.

Кроме этого, в Большом зале культурного центра «Эрмитаж-Урал» продолжает работу выставка «От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы XIV–XVIII веков». В экспозиции представлены работы европейских мастеров XIV–XVIII веков. Этот музейный проект впервые знакомит уральскую публику с уникальным частным собранием в формате большой экспозиционной программы, в которую вошли более 90 произведений итальянских, испанских, немецких, французских и нидерландских авторов. В рамках экспозиции посетители увидят как работы малоизвестных мастеров, так и полотна всемирно признанных корифеев — от Джованни Беллини и Луиса де Моралеса до Давида Тенирса Младшего и последователей Рубенса. Экспозиция охватывает основные жанры и технические приемы, позволяя проследить эволюцию европейского искусства.

Пять тематических блоков выставки последовательно показывают, как на протяжении нескольких столетий живопись освобождалась от строгих религиозных догм, двигаясь от возвышенного сакрального идеала к поэтизации земной реальности. Научная ценность коллекции не вызывает сомнений: она уже введена в академический оборот, опубликована в специализированных изданиях, прошла атрибуцию у ведущих мировых экспертов, неоднократно участвовала в престижных выставочных проектах и хорошо знакома искушенным ценителям искусства.

А Государственный Эрмитаж, помимо выставки, посвященный межвоенному периоду, также привез на Урал выставку одного шедевра под названием «Полис — это люди, а не стены и пустые корабли». Она представляет ценителям искусства бюст Афины, одной из главных фигур греческого пантеона — покровительнице ремесел и знаний, богине мудрости и войны. Из собраний Государственного Эрмитажа на Урал приехала римская копия II века н. э., восходящая к греческому оригиналу конца V века до н.э.

Стоит добавить, что проведение на базе ЕМИИ выставок с экспонатами из коллекций главного музея страны вот уже пять лет возможно благодаря тому, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь петербургский музей регулярно привозит в Екатеринбург тематические проекты, нередко посвященные истории не только России, но и Урала. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.