Соцзаказ, тыквы и шедевры

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательную программу для жителей и гостей города на ближайший уикэнд. Мероприятия пройдут на четырех площадках: в главном здании на ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18 и в Центре камнерезного дела им. А.К. Денисова-Уральского на ул. Пушкина, 5.

Советские инновации и осень

Мероприятия выходного дня в главном корпусе начнутся уже сегодня с открытой экскурсии по выставке «Поколения новаторов. Русское искусство XX–XXI веков». До конца осени сотрудники сектора отечественного искусства XX–XXI вв. ЕМИИ на примере программных работ ведущих отечественных мастеров разных поколений будут знакомить гостей музея более чем с сотней лет русского искусства — от авангарда начала XX века до произведений современных молодых авторов. Это поможет всем, кто интересуется советским периодом, а также тенденциями современности, проследить не только смену художественных направлений, но и преемственность между поколениями.

Экскурсии пройдут сегодня, 30 октября, в 18.00, 15 ноября в 14.00 и 20 ноября в 18.00 в корпусе отечественного искусства на ул. Воеводина, 5.

А в Музее наива завтра в полдень состоится музейное занятие для детей в возрасте от 12 лет «Осенние тыквы». Сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Анастасия Маркова предложит ребятам на полтора часа погрузиться в «оранжевое настроение» и своими руками создать осеннее украшение для дома. Занятие подойдет и тем, кто уже любит мастерить, и тем, кто впервые возьмет в руки ножницы и клей. Все материалы предоставит музей. Количество мест ограничено. Предварительная запись по телефону +7 (343) 290-90-26 обязательна.

Ювелиры и Уралмаш

Воскресные мероприятия начнутся в 13.00 на занятии «Ювелирный семицветик» для детей в возрасте от 12 лет в Центре истории камнерезного дела им. А.К. Денисова-Уральского. Мероприятие будет разделено на три части: экскурсия, интерактивное погружение и практика. Так, на экскурсии посетители узнают, что такое «огранка» и чем классическая огранка отличается от художественной. Будут представлены работы Эдуарда Ахметшина, Владимира Силина и других русских огранщиков из разных регионов страны, а также раскрыты таинственные термины этого ремесла.

Второй этап позволит участникам создать свой семицветик: с помощью специальных карточек они изучат экспонаты, проверят свою внимательность и научатся различать виды огранки. Успешно справившиеся получат буклет со стикерпаком для создания собственного ювелирного семицветика.

Завершится занятие знакомством с профессиональными геммологическими весами — участники под руководством мастеров центра научатся взвешивать камни и измерять их массу в каратах. Занятие рассчитано на детей от 12 лет, а проводить его будут научный сотрудник Центра истории камнерезного дела им. А.К. Денисова-Уральского Виктория Нестерова и специалист по обработке цветного камня Денис Шевченко.

А в 14.00 в главном здании искусствовед, научный сотрудник ЕМИИ Ирина Кудрявцева прочтет лекцию «Художник и соцзаказ. О картине Б.В. Иогансона «Механический цех завода Уралмаш». Мероприятие пройдет в рамках параллельной программы к выставке «Поколения новаторов. Русское искусство ХХ–ХХI веков».

«Мы запускаем цикл «Все об одном», который пройдет с 4 октября по 22 ноября. Каждая из 11 встреч посвящена одному произведению, представленному на выставке, и включает в себя лекцию о творчестве художника, культурном и историческом контексте, а также обсуждение работы непосредственно в экспозиции», — говорит автор проекта в приглашении на мероприятие.

Первая встреча будет посвящена специфике взаимодействия художника и государства через систему «социального заказа» в советском искусстве. На примере работы Б.В. Иогансона «Механический цех завода Уралмаш» (1934) слушателям будет предложено поговорить о задачах живописи в представлениях и запросах культурной политики, а также опыте реализации установок «соцзаказа».

Концерт, Афина и межвременье

Кроме этого, ценители искусства в эти выходные могут посетить выставку «Concerto Grosso. Художник Алексей Лебедев», которая открылась в главном здании ЕМИИ в начале октября. Проект стал первой масштабной ретроспективой Алексея Лебедева (1938–2016) — художника, графика и искусствоведа, который долгое время оставался одной из малоизученных фигур свердловского андеграунда. Все работы, представленные в экспозиции, сохранились благодаря коллекционерам Владимиру Кричевскому и Константину Погребинскому.

Всего в состав экспозиции вошло более 200 произведений из частных коллекций, часть из которых экспонируется впервые. Выставка разместилась сразу в двух залах главного здания ЕМИИ, объединив главные темы и серии творчества художника — от 1970-х годов до последних лет жизни. Разделы выставки сопровождаются цитатами из личных дневников Алексея Лебедева, а на отдельном таймлайне можно увидеть ключевые эпизоды его биографии.

Также напоминаем, что на прошлой неделе в рамках осенних Дней Эрмитажа в Екатеринбурге в корпусе на ул. Вайнера, 11 открылись сразу две выставки. Первая из них, «Интербеллум. Искусство Европы и Америки 1920-1930-х годов» знакомит зрителей с искусством и культурно-общественными процессами первой трети XX столетия — периодом между I и II мировыми войнами, известном как «Интербеллум». В состав экспозиции вошло порядка 130 произведений — живопись и графика из эрмитажной коллекции европейского и американского искусства XX века.

На выставке можно увидеть картины известных западных мастеров: Анри Матисса, Хаима Сутина, Жоржа Руо, Генриха Кампендонка, Рокуэлла Кента, Джорджо Моранди. Особая роль в этой экспозиции отведена графике — виду изобразительного искусства, который в межвоенный период стал главным инструментом политического высказывания. Выставочный проект позволит гостям музея проследить пути развития искусства и общества первой трети XX века и задуматься о том, как отголоски тех событий продолжают звучать в современной культуре.

И по традиции осенью Государственный Эрмитаж привез на Урал выставку одного шедевра под названием «Полис — это люди, а не стены и пустые корабли». Она представляет ценителям искусства бюст Афины, одной из главных фигур греческого пантеона — покровительнице ремесел и знаний, богине мудрости и войны. Из собраний Государственного Эрмитажа на Урал приехала римская копия II века н. э., восходящая к греческому оригиналу конца V века до н.э.

Интересно отметить, что рядом с оригиналом размещена тактильная копия бюста, которая появилась благодаря инклюзивному проекту Эрмитажа «Искусство в ощущениях». Она позволит познакомиться с пропорциями и рельефами скульптуры, формой и деталями шлема.

Стоит добавить, что проведение на базе ЕМИИ выставок с экспонатами из коллекций главного музея страны вот уже пять лет возможно благодаря тому, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь петербургский музей регулярно привозит в Екатеринбург тематические проекты, нередко посвященные не только истории России, но и Урала. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.