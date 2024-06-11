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В Екатеринбурге часть Березовой рощи в Краснолесье переведена в категорию зоны территорий зеленых насаждений общего пользования

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. Часть Березовой рощи в микрорайоне Краснолесье переведена в категорию ТОП-1 — зоны территорий зеленых насаждений общего пользования, что закреплено в Правилах землепользования и застройки. Об этом рассказал в новом номере газеты «Вечерний Екатеринбург» глава города Алексей Орлов.

Он также напомнил, что в соответствии с решениями Генерального плана, в данной локации предусмотрена зона ЦС­6 (зона объектов образования), что позволит в будущем разместить школу на 1,5 тыс. мест и детский сад на 350 мест.

«Учитывая темпы развития Академического, такое решение положительно скажется на обеспеченности района объектами социальной инфраструктуры», — подчеркнул градоначальник.

Он также напомнил, что был согласован вариант документа, позволяющий сохранить большую часть леса (16,1 га, или 56% земельного участка).

«Ранее, в 2012 году, на данном участке планировалась полная вырубка лесного массива. Проект планировки находится в открытом доступе, любой желающий может ознакомиться с утвержденным документом. Зеленая территория будет открыта для доступа всем жителям района», — резюмировал глава города.

Подробно о благоустройстве зеленой зоны, строительстве дорог и создании социальной инфраструктуры в микрорайоне Краснолесье в ближайшие годы рассказывал в интервью УрБК директор по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Дмитрий Фарафонов.

Добавим, что концепцию благоустройства парка в настоящее время разрабатывают сотрудники Ботанического сада УрО РАН. В скором времени она будет представлена на общественные обсуждения.
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