В Екатеринбурге часть Березовой рощи в Краснолесье переведена в категорию зоны территорий зеленых насаждений общего пользования

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание по вопросу сохранения сада у дома ...10.06.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о будущем Березовой рощи в Краснолесье
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Глава города Алексей Орлов ответил на острые вопросы горожан в новом номере газеты ...05.07.2021 В Екатеринбурге проведут общественные обсуждения проекта изменений в Правила землепользования и застройки
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2021. В Екатеринбурге со 2 июля по 6 августа проведут общественные обсуждения проекта ...06.06.2019 В Екатеринбурге суд запретил застройщику вырубку деревьев в Березовой роще
Ленинский районный суд Екатеринбурга запретил ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье» (входит в состав ...06.06.2019 В Екатеринбурге суд запретил корпорации «Атомстройкомплекс» вырубку в Березовой роще
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга запретил ООО «Специализированный застройщик ...