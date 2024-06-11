В Екатеринбурге часть Березовой рощи в Краснолесье переведена в категорию зоны территорий зеленых насаждений общего пользования

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание по вопросу сохранения сада у дома ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал сохранить сад у дома купца Чувильдина на улице Горького

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Глава города Алексей Орлов ответил на острые вопросы горожан в новом номере газеты ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о будущем Березовой рощи в Краснолесье

В Екатеринбурге проведут общественные обсуждения проекта изменений в Правила землепользования и застройки

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2021. В Екатеринбурге со 2 июля по 6 августа проведут общественные обсуждения проекта ...