Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о будущем Березовой рощи в Краснолесье

«Атомстройкомплекс» провел предпроектное исследование для создания парка в микрорайоне Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Благоустройство прогулочной зоны рядом со строящейся в Екатеринбурге Ледовой арены ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ходе благоустройства территории вокруг Ледовой арены

Защитники Березовой рощи в Екатеринбурге подадут апелляцию на решение суда о снятии ограничений на вырубку деревьев

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. В Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня рассмотрели исковое требование ...