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Вчера, 15:57

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о будущем Березовой рощи в Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Глава города Алексей Орлов ответил на острые вопросы горожан в новом номере газеты «Вечерний Екатеринбург». Один из них касался будущего Березовой рощи в микрорайоне Краснолесье.

Глава города напомнил, что, в связи с судебным решением Арбитражного суда Свердловской области, муниципалитет был обязан утвердить документацию по планировке этой территории.

«По итогу был согласован вариант, позволяющий сохранить большую часть зеленых насаждений — 16,1 га. Отмечу, что на данном участке в 2012 году планировалась полная вырубка лесного массива. В соответствии с новой документацией по планировке территории, помимо проектируемой жилой и общественно-деловой застройки, на участке будут построены школа на 1,5 тыс. мест и детский сад на 350 мест, а также улично-дорожная сеть», — подчеркнул Алексей Орлов.

Отметим, что проект был опубликован на официальном портале Екатеринбурга.

Подробно о благоустройстве зеленой зоны, строительстве дорог и создании социальной инфраструктуры в микрорайоне Краснолесье в ближайшие годы рассказывал в интервью УрБК директор по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Дмитрий Фарафонов.
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