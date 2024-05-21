Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о будущем Березовой рощи в Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. Компания «Атомстройкомплекс» провела предпроектное исследование для создания нового ...14.06.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ходе благоустройства территории вокруг Ледовой арены
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Благоустройство прогулочной зоны рядом со строящейся в Екатеринбурге Ледовой арены ...07.08.2019 Защитники Березовой рощи в Екатеринбурге подадут апелляцию на решение суда о снятии ограничений на вырубку деревьев
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. В Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня рассмотрели исковое требование ...06.06.2019 В Екатеринбурге суд запретил застройщику вырубку деревьев в Березовой роще
Ленинский районный суд Екатеринбурга запретил ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье» (входит в состав ...06.06.2019 В Екатеринбурге суд запретил корпорации «Атомстройкомплекс» вырубку в Березовой роще
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга запретил ООО «Специализированный застройщик ...