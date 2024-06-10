Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал сохранить сад у дома купца Чувильдина на улице Горького

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Глава города Алексей Орлов ответил на острые вопросы горожан в новом номере газеты ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о будущем Березовой рощи в Краснолесье

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал строительство детсада на 200 мест в Кировском районе

Власти Екатеринбурга в текущем году отремонтируют более 10 объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В текущем году в Екатеринбурге будет отремонтировано более 10 муниципальных объектов ...