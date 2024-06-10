Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал сохранить сад у дома купца Чувильдина на улице Горького

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Глава города Алексей Орлов ответил на острые вопросы горожан в новом номере газеты ...14.05.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал строительство детсада на 200 мест в Кировском районе
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 13 мая посетил стройплощадку детского сада, ...22.02.2023 Власти Екатеринбурга в текущем году отремонтируют более 10 объектов культурного наследия
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В текущем году в Екатеринбурге будет отремонтировано более 10 муниципальных объектов ...29.09.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к 1 октября на 100% обеспечить теплом город
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале пообещал горожанам, что к 1 ...28.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал вовремя закончить ремонт дорог в городе
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале рассказал о ходе дорожных ...