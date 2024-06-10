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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал сохранить сад у дома купца Чувильдина на улице Горького

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание по вопросу сохранения сада у дома купца Чувильдина на улице Горького. Об этом градоначальник написал в личном Telegram-канале.

«Сад у дома купца Чувильдина, так полюбившийся горожанам, будет сохранен! По моему поручению состоялось совещание, где была найдена возможность изменить проект подключения соседнего здания к сетям газоснабжения, чтобы сохранить ландшафт и всю красоту возле особняка. Газовая труба пойдет в обход территории сада», — говорится в сообщении.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал сохранить сад у дома купца Чувильдина на улице Горького
Фото из официального Telegram-канала Алексея Орлова

Ранее глава Екатеринбурга рассказал горожанам о будущем Березовой рощи в Краснолесье. Он напомнил, что, согласно первоначальному проекту, зеленые насаждения планировалось полностью вырубить. Однако новый план благоустройства территории, разработанный компанией «Атомстройкомплекс», позволит сохранить большую часть зеленых насаждений — 16,1 га. Кроме этого, Алексей Орлов отметил, что, в соответствии с новой документацией по планировке территории, помимо проектируемой жилой и общественно-деловой застройки, на участке будут построены школа на 1,5 тыс. мест и детский сад на 350 мест, а также улично-дорожная сеть.
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