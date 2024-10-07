Реновация зеленой зоны

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Екатеринбурге сотрудники Ботанического сада УрО РАН сформировали концепцию ...

Сотрудники ботанического сада УрО РАН восстановят почву и благоустроят территорию в парке микрорайона Краснолесье

Специалисты Ботанического сада УрО РАН проведут профориентацию для школьников на территории будущего парка в Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. Специалисты Ботанического сада УрО РАН проведут профориентацию для школьников на ...