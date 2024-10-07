Реновация зеленой зоны

Эксперты Ботанического сада УрО РАН, которые занимаются проектированием парка в микрорайоне Краснолесье Академического района, выполнили подробное дендрологическое исследование территории. Они изучили растительный покров в парке, разнообразие видового состава растений и оценили санитарное состояние деревьев.
Каждое зеленое насаждение экологи оценивали по пятибалльной шкале. Стволы специалисты отмечали соответствующими знаками — здоровому растению присваивали один балл, пять баллов получило больное или гибнущее растение. Такие деревья не только опасны для жизни гуляющих по парку людей, но и нередко являются распространителями различных болезней и вредителей.
Специалисты установили, что уже сейчас 11% деревьев сухие и не подлежат восстановлению, при этом процесс разрушения продолжается, а смены умирающим растениям нет. Экологи подчеркивают, что для сохранения парку срочно требуются переустройство и уход.
«Жители района с большим удовольствием пользуются парком. Опросы показали, что большую ценность для них представляют деревья, возможность укрыться среди них от солнца, ветра и городского шума. Нам важно сохранить уникальность территории парка, сформировать здоровые и устойчивые зеленые насаждения, которые будут долго радовать жителей. На большей части парка сейчас произрастают березы. Однако это промежуточная стадия формирования природного лесного сообщества. Постепенно березовый лес будет замещаться сосновым. Уже сейчас 11% деревьев в парке сухие и не подлежат восстановлению. При этом возобновление молодого поколения деревьев в парке отсутствует. Мы видим много упавших, надломленных стволов, и процесс разрушения продолжается — важно его остановить», — рассказала директор Ботанического сада УрО РАН Алена Третьякова.
Примечательно, что на обследуемой территории ученые обнаружили несколько экземпляров волосистой лилии, занесенной в Красную книгу Свердловской области. Растения локализованы в той части парка, где специалисты будут приводить в надлежащее состояние всю флору. В местах, отведенных в этом квартале под строительство образовательного центра и жилья, краснокнижных растений нет.
Основываясь на проведенном обследовании, сотрудники Ботанического сада УрО РАН сформировали концепцию благоустройства парка, которая будет представлена жителям района в ближайшее время. По словам экспертов, во время работ по благоустройству будут высажены новые деревья, травы и кустарники. Также обогатится видовой состав, корни деревьев защитят, правильно сформируют тропинки и дорожки, чтобы уберечь зеленые насаждения от вытаптывания. Вместо устаревших спортивных и детских площадок сделают новые, подобные тем, которые установлены в лучших городских парках: Зеленой роще и XX Партсъезда у Дворца молодежи. Также в зеленой зоне появятся освещение, входные группы, а главное — регулярная уборка, уход за растениями и площадками. Работы по благоустройству парка начнутся в 2025 году.
Отметим, что ранее часть Березовой рощи в микрорайоне Краснолесье была переведена в категорию ТОП-1 — зоны территорий зеленых насаждений общего пользования, что закреплено в Правилах землепользования и застройки. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что в соответствии с решениями Генерального плана, в данной локации предусмотрена зона ЦС6 (зона объектов образования), что позволит в будущем разместить школу на 1,5 тыс. мест и детский сад на 350 мест.
«Учитывая темпы развития Академического, такое решение положительно скажется на обеспеченности района объектами социальной инфраструктуры», — подчеркнул градоначальник.
Он также напомнил, что был согласован вариант документа, позволяющий сохранить большую часть леса (16,1 га, или 56% земельного участка).
«Ранее, в 2012 году, на данном участке планировалась полная вырубка лесного массива. Проект планировки находится в открытом доступе, любой желающий может ознакомиться с утвержденным документом. Зеленая территория будет открыта для доступа всем жителям района», — резюмировал глава города.
Напомним, что с весны этого года жители Академического района имели возможность высказать свои пожелания о том, что именно они хотят видеть в современном благоустроенном парке, который находится рядом с их домом. Для этих целей был создан Telegram-канал
проекта, где оперативно размещается информация о ходе работ над концепцией парка. Первый вариант проекта появился в конце весны и с тех пор был значительно переработан с учетом пожеланий местных жителей. Теперь концепция будет актуализирована и с учетом выводов ученых Ботанического сада УрО РАН.
Подробно о благоустройстве зеленой зоны, строительстве дорог и создании социальной инфраструктуры в микрорайоне Краснолесье в ближайшие годы рассказывал
в интервью УрБК директор по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Дмитрий Фарафонов. Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»