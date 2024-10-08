Парк для всех

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. Жителям Екатеринбурга представили обновленную концепцию благоустройства парка в 7 ...

Жителям Краснолесья представили обновленную концепцию благоустройства парка от ученых Ботанического сада УрО РАН

Эксперты Ботанического сада УрО РАН вынесли заключение о состоянии флоры в парке на Краснолесье ...

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Екатеринбурге сотрудники Ботанического сада УрО РАН сформировали концепцию ...

Сотрудники ботанического сада УрО РАН восстановят почву и благоустроят территорию в парке микрорайона Краснолесье

В Екатеринбурге начался сбор предложений горожан по созданию нового парка в Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Екатеринбурге стартовал сбор предложений горожан по наполнению нового парка, который ...