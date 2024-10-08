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Вчера, 15:15

Парк для всех

Жителям микрорайона Краснолесье в Екатеринбурге представят обновленную концепцию благоустройства парка в 7 квартале Академического района. Проект создан учеными Ботанического сада УрО РАН на основе предложений жителей района, собранных летом 2024 года. Новая концепция учитывает большую часть конструктивных пожеланий, высказанных в ходе многочисленных опросов и обсуждений.

Парк для всех

Согласно проекту, на месте неорганизованного дикороса появится благоустроенный парк, где будут предусмотрены зоны для отдыха всех категорий горожан: от мам с колясками и пенсионеров, до детей разных возрастов и домашних питомцев. При этом, одной из главных задач, которая стояла перед учеными, было сохранение разнообразия растений в зеленой зоне.

«Задача концепции благоустройства парка» направлена на реализацию экологического подхода в городском озеленении. Реализуется через моделирование на городских территориях зеленых насаждений близких по структуре и видовому составу к природным сообществам, характерным для региона. Основывается на использовании местных видов растений — как наиболее эффективном способе повышения городского биологического разнообразия и восстановления идентичности города», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Парк для всех

Напомним, что эксперты Ботанического сада УрО РАН провели подробное дендрологическое исследование территории. Они изучили растительный покров в парке, разнообразие видового состава растений и оценили санитарное состояние деревьев. Специалисты установили, что уже сейчас 11% деревьев сухие и не подлежат восстановлению, при этом процесс разрушения продолжается, а смены умирающим растениям нет. Экологи подчеркивают, что для сохранения парку срочно требуются переустройство и уход.

Парк для всех

Примечательно, что на обследуемой территории ученые обнаружили несколько экземпляров волосистой лилии, занесенной в Красную книгу Свердловской области. Растения локализованы в той части парка, где специалисты будут приводить в надлежащее состояние всю флору. В местах, отведенных в этом квартале под строительство образовательного центра и жилья, краснокнижных растений нет.

Парк для всех

В итоговом проекте, разработанном ботаниками, подробно представлены все основные направления работ, которые предстоит провести в парке в ходе его реновации. Помимо сохранения, восстановления и разработки мер охраны флоры в данной локации, специалисты предусмотрели наполнение парка различными зонами для отдыха и развлечений горожан.

Парк для всех

Так, указано, что на его территории будет создано более 5 км дорожек для различных видов активностей — от прогулок с собаками до занятий спортом, с покрытиями, удобными для предназначенных занятий. Также в парке появится около 200 фонарей и других осветительных приборов, урны, скамейки, 12 качелей на детских площадках, предназначенных для ребят разных возрастов.

Парк для всех

Кроме того, авторы проекта предусмотрели создание различных арт-объектов, установку столов для игры в шахматы и обычных столов под навесами, столов для игры в теннис, детских горок, песочниц, тренажеров для детей с ограниченными возможностями. В парке появится площадка для занятий с собаками с различными снарядами, а также специальные урны для сбора биологических отходов.

Парк для всех

Особо стоит отметить, что на территории зеленой зоны появится образовательный огород, где ученики близлежащих школ во время уроков смогут знакомиться с флорой Среднего Урала. Воспитатели детских садов и педагоги детских досуговых центров, расположенных рядом, уже высказали свою заинтересованность в создании подобного места, аналогов которому в Екатеринбурге пока нет.

Парк для всех

Презентация новой концепции благоустройства парка в 7 квартале Академического района состоится 17 октября в 18.00 в Соседском центре «Art. Город Парк». Кроме того, проект будет опубликован в специально созданном Telegram-канале, где все желающие смогут оставить свои предложения и замечания к презентации. Все конструктивные комментарии будут проанализированы и учтены при доработке концепции. Сбор предложений и замечаний по обновленной концепции продлится до 15 ноября.

Изображения из презентации концепции благоустройства Березовой рощи
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