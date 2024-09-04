УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. Специалисты Ботанического сада УрО РАН проведут профориентацию для школьников на территории будущего парка в Краснолесье. Об этом сообщает пресс-служба уральского девелопера «Атомстройкомплекс».«Мы узнали о специалистах Ботанического сада УрО РАН, которые сейчас разрабатывают проект благоустройства Березовой рощи, и они предложили ребятам поучаствовать в работе по озеленению парка», — рассказала педагог допобразования клуба «ЮЛА» Елена Жукова.Уточняется, что в 2024 году Березовая роща получила статус рекреационной зоны. В следующем году территорию будут благоустраивать. Проект подготовят эксперты Ботанического сада УрО РАН, а работы по облагораживанию проведет «Атомстройкомплекс».Там появятся игровые площадки и тропинки для прогулок. Кроме того, для учеников кружка Юный ландшафтный архитектор (ЮЛА) в парке будут проводить разнообразные занятия. Секция юннатов работает на базе школы № 181. Так, сотрудники Ботанического сада УрО РАН покажут детям как правильно высаживать кустарники и саженцы деревьев, покажут, как за ними нужно ухаживать и расскажут о правильном уходе за растениями. Школьники узнают, как выводятся новые сорта растений, как их культивируют и смогут попробовать себя в новых профессиях — агроном, селекционер, садовод и других.