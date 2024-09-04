УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:04

Специалисты Ботанического сада УрО РАН проведут профориентацию для школьников на территории будущего парка в Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. Специалисты Ботанического сада УрО РАН проведут профориентацию для школьников на территории будущего парка в Краснолесье. Об этом сообщает пресс-служба уральского девелопера «Атомстройкомплекс».

Специалисты Ботанического сада УрО РАН проведут профориентацию для школьников на территории будущего парка в Краснолесье

«Мы узнали о специалистах Ботанического сада УрО РАН, которые сейчас разрабатывают проект благоустройства Березовой рощи, и они предложили ребятам поучаствовать в работе по озеленению парка», — рассказала педагог допобразования клуба «ЮЛА» Елена Жукова.

Уточняется, что в 2024 году Березовая роща получила статус рекреационной зоны. В следующем году территорию будут благоустраивать. Проект подготовят эксперты Ботанического сада УрО РАН, а работы по облагораживанию проведет «Атомстройкомплекс».

Там появятся игровые площадки и тропинки для прогулок. Кроме того, для учеников кружка Юный ландшафтный архитектор (ЮЛА) в парке будут проводить разнообразные занятия. Секция юннатов работает на базе школы № 181. Так, сотрудники Ботанического сада УрО РАН покажут детям как правильно высаживать кустарники и саженцы деревьев, покажут, как за ними нужно ухаживать и расскажут о правильном уходе за растениями. Школьники узнают, как выводятся новые сорта растений, как их культивируют и смогут попробовать себя в новых профессиях — агроном, селекционер, садовод и других.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.09.2024 «Атомстройкомплекс» займется благоустройством парка в Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Компания «Атомстройкомплекс» займется благоустройством парка в Краснолесье в ...

26.08.2024 «Атомстройкомплекс» завершает строительство детского сада на 100 мест в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2024. В Екатеринбурге «Атомстройкомплекс» завершает строительство детского сада на 100 мест в ...

04.07.2024 В новом парке в Академическом районе Екатеринбурга будет построена современная детская площадка

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В новом парке в Академическом районе Екатеринбурга появится современная детская ...

10.04.2024 «Атомстройкомплекс» создал проект новой школы в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга для 1 тыс. учеников

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» создали проект новой школы в микрорайоне ...

19.01.2016 Сотрудники грузинского ботанического сада обустроили дупло под молельню

Специалисты Ботанического сада в Кутаиси приспособили дупло 400-летнего дуба под молельню, сообщает «Лента.ру». Сама ...

Популярные новости
24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры29.08.2024Татьяна Свяжина: Семь садов «Атмофеста» будут радовать горожан круглый год16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год30.08.2024Жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 сентября смогут получить кешбэк 20% за пополнение транспортных карт через СБП13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%
Архив новостей
Сентябрь 2024 (665)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18