Специалисты Ботанического сада УрО РАН проведут профориентацию для школьников на территории будущего парка в Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Компания «Атомстройкомплекс» займется благоустройством парка в Краснолесье в ...26.08.2024 «Атомстройкомплекс» завершает строительство детского сада на 100 мест в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2024. В Екатеринбурге «Атомстройкомплекс» завершает строительство детского сада на 100 мест в ...04.07.2024 В новом парке в Академическом районе Екатеринбурга будет построена современная детская площадка
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В новом парке в Академическом районе Екатеринбурга появится современная детская ...10.04.2024 «Атомстройкомплекс» создал проект новой школы в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга для 1 тыс. учеников
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» создали проект новой школы в микрорайоне ...19.01.2016 Сотрудники грузинского ботанического сада обустроили дупло под молельню
Специалисты Ботанического сада в Кутаиси приспособили дупло 400-летнего дуба под молельню, сообщает «Лента.ру». Сама ...