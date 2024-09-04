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04.09.2024

«Атомстройкомплекс» займется благоустройством парка в Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Компания «Атомстройкомплекс» займется благоустройством парка в Краснолесье в Екатеринбурге. В настоящее время сотрудники Ботанического сада УрО РАН проводят санитарную обработку на его территории, сообщает пресс-служба застройщика.

«Атомстройкомплекс» займется благоустройством парка в Краснолесье

Экологи оценивают каждое дерево по пятибалльной шкале. Здоровому растению присваивают один балл, а пять баллов получает больное. Ствол каждого дерева специалисты отмечают соответствующими знаками. После этого рабочие убирают сухие насаждения, ориентируясь на отметки. Такие растения могут распространять болезни и вредителей.

«Атомстройкомплекс» займется благоустройством парка в Краснолесье

После завершения экологической экспертизы специалисты Ботанического сада УрО РАН начнут разрабатывать концепцию благоустройства парка. Во время создания проекта будут учтены пожелания жителей микрорайона.

«Атомстройкомплекс» займется благоустройством парка в Краснолесье

Осенью на общественные обсуждения вынесут завершенный концепт облагораживания территории парка. Его создатели планируют, что он будет соответствовать уровню парка XXII Партсъезда и «Зеленой рощи». Площадь будущего парка в Академическом районе составляет 16 га.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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