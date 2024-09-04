«Атомстройкомплекс» займется благоустройством парка в Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В новом парке в Академическом районе Екатеринбурга появится современная детская ...17.06.2024 Представители «Атомстройкомплекса» рассказали жителям Краснолесья о будущем парке в 7 квартале Академического района Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В прошедший четверг, 13 июня, состоялось очередное очное обсуждение проекта создания ...29.05.2024 В Екатеринбурге начался сбор предложений горожан по созданию нового парка в Краснолесье
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Екатеринбурге стартовал сбор предложений горожан по наполнению нового парка, который ...21.05.2024 «Атомстройкомплекс» провел предпроектное исследование для создания парка в микрорайоне Краснолесье
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. Компания «Атомстройкомплекс» провела предпроектное исследование для создания нового ...21.05.2020 Благоустройство парка XXII Партсъезда в Верх-Исетском районе Екатеринбурга продлится до ноября 2021 года
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2020. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга начинается масштабное благоустройство парка XXII ...