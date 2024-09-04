Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Компания «Атомстройкомплекс» займется благоустройством парка в Краснолесье в Екатеринбурге. В настоящее время сотрудники Ботанического сада УрО РАН проводят санитарную обработку на его территории, сообщает пресс-служба застройщика.Экологи оценивают каждое дерево по пятибалльной шкале. Здоровому растению присваивают один балл, а пять баллов получает больное. Ствол каждого дерева специалисты отмечают соответствующими знаками. После этого рабочие убирают сухие насаждения, ориентируясь на отметки. Такие растения могут распространять болезни и вредителей.После завершения экологической экспертизы специалисты Ботанического сада УрО РАН начнут разрабатывать концепцию благоустройства парка. Во время создания проекта будут учтены пожелания жителей микрорайона.Осенью на общественные обсуждения вынесут завершенный концепт облагораживания территории парка. Его создатели планируют, что он будет соответствовать уровню парка XXII Партсъезда и «Зеленой рощи». Площадь будущего парка в Академическом районе составляет 16 га.