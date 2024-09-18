В рамках Национальной недели HR и рекламы специалисты компании «Атомстройкомплекс» поделились опытом работы с персоналом

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УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Компания «Атомстройкомплекс» поздравила ветеранов Великой Отечественной войны и ...

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УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На сцене Театра юного зрителя в Екатеринбурге состоялся отчетный концерт фестиваля ...

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УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. Компания «Атомстройкомплекс» установит памятный знак возле дома поэта Бориса Рыжего в ...