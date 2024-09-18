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В рамках Национальной недели HR и рекламы специалисты компании «Атомстройкомплекс» поделились опытом работы с персоналом

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. Участники HR-форума Big Fish в рамках Национальной недели HR и рекламы посетили с экскурсией штаб-квартиру компании «Атомстройкомплекс». Мероприятие прошло при поддержке Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба застройщика, «Атомстройкомплекс» поделился опытом по вовлечению сотрудников в работу. Отметим, что компания восстанавливает и сохраняет историческое наследие города, развивает пешеходные маршруты.

В рамках Национальной недели HR и рекламы специалисты компании «Атомстройкомплекс» поделились опытом работы с персоналом
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«Почти 30 лет успешной работы на таком конкурентном рынке, каким является девелоперский рынок Екатеринбурга, доказывает успешность HR-стратегии нашей компании и используемых инструментов Мы стараемся внедрять новые инструменты в работу, чтобы эффективно работать с молодым поколением. Это и элементы геймификации, и внедрение внутрикорпоративных цифровых сервисов, разработка гибридных форматов работы, обеспечение коллектива возможностями не только для профессионального, но и для всестороннего личностного развития», — рассказала директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

Напомним, Национальная неделя HR и рекламы в Екатеринбурге стартовала 16 сентября. Мероприятия будут проходить на Среднем Урале до конца деловой недели.
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