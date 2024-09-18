В рамках Национальной недели HR и рекламы специалисты компании «Атомстройкомплекс» поделились опытом работы с персоналом

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Участники HR-форума Big Fish познакомятся с производственными площадками и офисами ...22.09.2023 «Атомстройкомплекс» претендует на получение премии в номинации «Работодатель года»
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. «Атомстройкомплекс» стал претендентом на получение «Народной премии e1» в номинации ...05.05.2023 Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Компания «Атомстройкомплекс» поздравила ветеранов Великой Отечественной войны и ...25.04.2023 В Екатеринбурге в 15 раз прошел фестиваль «Город мастеров» для детей сотрудников компании «Атомстройкомплекс»
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На сцене Театра юного зрителя в Екатеринбурге состоялся отчетный концерт фестиваля ...08.09.2020 «Атомстройкомплекс» установит памятный знак возле дома поэта Бориса Рыжего в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. Компания «Атомстройкомплекс» установит памятный знак возле дома поэта Бориса Рыжего в ...