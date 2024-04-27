В Екатеринбурге для борьбы с закрытыми номерами на автомобилях установят стационарные камеры на платных парковках

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о повышении штрафов за неоплату парковки с 3 тыс. руб. ...08.04.2019 Власти Екатеринбурга расширят границы платной парковки на Белинского
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2019. В Екатеринбурге расширят зону платной парковки на улице Белинского от Куйбышева до ...10.04.2018 Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, позволяющий штрафовать водителей за неоплату парковки
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в законы «О ...11.05.2016 В Екатеринбурге зону платной парковки увеличат еще на 80 мест
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2016. Органы местного самоуправления приняли решение расширить зону платной парковки и ...24.06.2014 Почти 7 тыс. автомобилистов за месяц воспользовались услугами платной парковки в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2014. За месяц работы паркоматов в центре Екатеринбурга услугами платных стоянок ...