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В Екатеринбурге для борьбы с закрытыми номерами на автомобилях установят стационарные камеры на платных парковках

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Власти Екатеринбурга для борьбы с недобросовестными водителями, которые закрывают автомобильные номера, чтобы не платить за парковку, приобретут четыре стационарные камеры. Устройства будут фиксировать номерные знаки в момент заезда в зону платной парковки, а затем — в момент выезда.

В настоящее время фиксация регистрационных номеров автомобилей, припаркованных в платных зонах, осуществляется с помощью передвижных камер, которые в течение дня объезжают такие зоны. Этот подход позволяет недобросовестным водителям избегать ответственности за неоплату стоянки: поставив машину, они закрывают часть номера, и передвижная камера не может распознать его. Если же номер будет фиксироваться сразу на въезде, то такой способ обмана станет неэффективным.

Напомним, что в 2024 году в Екатеринбурге стоимость платной парковки увеличилась до 50 руб. за час. Кроме того, штрафы за неоплату парковки выросли до 4 тыс. руб.
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