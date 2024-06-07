В Екатеринбурге стоимость городской парковки поднялась до 50 рублей за один час

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В Екатеринбурге в 2024 году будет создано еще 640 платных парковочных мест. Таким ...07.05.2024 В Екатеринбурге утвердили новые правила пользования городскими платными парковками
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новые правила пользования парковками в ...20.02.2024 В Екатеринбурге появится 640 мест для платной парковки
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый перечень городских платных стоянок. В ...11.08.2016 В Екатеринбурге появятся еще 550 платных парковочных мест
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2016. В Екатеринбурге создадут несколько новых платных парковок. Об этом сообщает ...11.05.2016 В Екатеринбурге зону платной парковки увеличат еще на 80 мест
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2016. Органы местного самоуправления приняли решение расширить зону платной парковки и ...