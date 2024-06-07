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Вчера, 17:01

В Екатеринбурге стоимость городской парковки поднялась до 50 рублей за один час

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В Екатеринбурге стоимость парковки на автомобильных дорогах общего пользования повысилась до 50 руб. за один час. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале администрации муниципалитета.

«Установить, что размер платы за пользование платной парковкой (парковочным местом) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «город Екатеринбург» составляет 50 рублей в час», — говорится в документе.

Помимо этого, слова «Место стоянки» на соответствующих дорожных знаках будут заменены словами «Парковка (парковочное место)» с изображением на знаке символа таблички 8.8 «Платные услуги».

Ранее власти города заявили, что в уральской столице в 2024 году будет создано 640 платных парковочных мест. Таким образом, общее количество машино-мест, где можно за оплату оставить автомобиль, достигнет 2 тыс. 982 шт.

Новые места для машин предусмотрены в переулке Центральный рынок и на улицах Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького, Толмачева. Полный перечень стоянок можно найти на портале «Парковочное пространство Екатеринбурга».
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