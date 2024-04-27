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В Екатеринбурге утвердили новые правила пользования городскими платными парковками

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новые правила пользования парковками в городе. Документ позволит модернизировать систему стоянок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, городские парковки, расположенные на общих территориях в Екатеринбурге, позволяют автомобилистам парковаться так, чтобы не мешать движению другого транспорта и пешеходам. Стоянки обозначаются знаком № 6.4. Под ним устанавливаются таблички № 8.8 «Платные услуги» и 8.5.4 «Время действия», где указаны часы работы стоянки. За рамками этого времени автомобиль может находиться на парковке бесплатно. С наступлением часов работы горожане обязаны перевести деньги в течение 10 минут.

Почасовая оплата за парковку вносится авансом, стоимость одного часа составляет 30 руб., а деньги поступают в бюджет муниципалитета. Внести оплату можно через паркомат с помощью безналичного расчета, через приложение «Горпарковки», по sms на номер 3116, через банкомат или мобильное приложение банка, а также на сайте «Парковочное пространство Екатеринбурга».

Чек об оплате следует сохранить до момента, когда машина покинет парковку. Воспользоваться парковкой без внесения оплаты можно, если автомобиль покинет стоянку в течение 10 минут. Также от оплаты парковки освобождены водители-инвалиды и автомобилисты, перевозящие людей с ОВЗ. Нарушение правил парковки грозит штрафом до 3 тыс. руб.

Напомним, что 27 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о повышении штрафов за неоплату парковки с 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб., если нарушение зафиксировано автоматическими комплексам.

Кроме того, глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый перечень городских платных стоянок. В уральской столице появится еще 640 платных мест для парковки, а общее количество оплачиваемых машино-мест в городе увеличится до 2 тыс. 982 шт.
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