В Екатеринбурге утвердили новые правила пользования городскими платными парковками

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о повышении штрафов за неоплату парковки с 3 тыс. руб. ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил повышение штрафов за неоплату парковки до 4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о повышении штрафов за ...

В Екатеринбурге появится 640 мест для платной парковки

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый перечень городских платных стоянок. В ...

Власти Екатеринбурга приняли решение сохранить стоимость платной парковки в городе в размере 30 рублей в час

Власти Екатеринбурга приняли решение не менять стоимость одного часа платной парковки в городе. Цена машино-места ...

Власти Екатеринбурга приняли решение сохранить стоимость платной парковки в городе в размере 30 рублей в час

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2022. Власти Екатеринбурга приняли решение не менять стоимость одного часа платной парковки в ...