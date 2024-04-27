В Екатеринбурге утвердили новые правила пользования городскими платными парковками

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о повышении штрафов за неоплату парковки с 3 тыс. руб. ...27.04.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил повышение штрафов за неоплату парковки до 4 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о повышении штрафов за ...20.02.2024 В Екатеринбурге появится 640 мест для платной парковки
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый перечень городских платных стоянок. В ...28.09.2022 Власти Екатеринбурга приняли решение сохранить стоимость платной парковки в городе в размере 30 рублей в час
Власти Екатеринбурга приняли решение не менять стоимость одного часа платной парковки в городе. Цена машино-места ...28.09.2022 Власти Екатеринбурга приняли решение сохранить стоимость платной парковки в городе в размере 30 рублей в час
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2022. Власти Екатеринбурга приняли решение не менять стоимость одного часа платной парковки в ...