Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил повышение штрафов за неоплату парковки до 4 тыс. рублей

В Свердловской области максимальный размер штрафа за неоплаченную парковку увеличится до 4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. На Среднем Урале максимальный размер штрафа за неоплаченную парковку увеличится до 4 ...