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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил повышение штрафов за неоплату парковки до 4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о повышении штрафов за неоплату парковки с 3 тыс. руб. до 4 тыс. руб. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее УрБК писал о том, что Законодательное собрание Свердловской области приняло 23 апреля 2024 года законопроект об увеличении максимального штрафа за неоплаченную парковку с 3 тыс. руб. до 4 тыс. руб. Если же нарушение зафиксировано автоматическими комплексами, максимальный размер штрафа составит 3 тыс. руб. вместо 1 тыс. руб.

Кроме того, глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый перечень городских платных стоянок. В уральской столице появится еще 640 платных мест для парковки, а общее количество оплачиваемых машино-мест в городе увеличится до 2 тыс. 982 шт.
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