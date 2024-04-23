Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил повышение штрафов за неоплату парковки до 4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. На Среднем Урале максимальный размер штрафа за неоплаченную парковку увеличится до 4 ...19.04.2024 Комитет Заксобрания Свердловской области по законодательству одобрил проект повышения штрафов за неоплаченную парковку
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Комитет Заксобрания Свердловской области по законодательству одобрил проект повышения ...11.04.2024 Депутаты свердловского Заксобрания выступили с предложением повысить штрафы за неоплаченную парковку до 4 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. На рассмотрение Законодательного собрания Свердловской области внесен законопроект о ...20.02.2024 В Екатеринбурге появится 640 мест для платной парковки
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый перечень городских платных стоянок. В ...24.06.2014 Почти 7 тыс. автомобилистов за месяц воспользовались услугами платной парковки в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2014. За месяц работы паркоматов в центре Екатеринбурга услугами платных стоянок ...