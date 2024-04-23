УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, освобождающее жителей ...Сегодня, 13:42 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил повышение штрафов за неоплату парковки до 4 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о повышении штрафов за ...23.04.2024 В Свердловской области максимальный размер штрафа за неоплаченную парковку увеличится до 4 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. На Среднем Урале максимальный размер штрафа за неоплаченную парковку увеличится до 4 ...11.04.2024 Депутаты свердловского Заксобрания выступили с предложением повысить штрафы за неоплаченную парковку до 4 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. На рассмотрение Законодательного собрания Свердловской области внесен законопроект о ...20.02.2024 В Екатеринбурге появится 640 мест для платной парковки
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый перечень городских платных стоянок. В ...