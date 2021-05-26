В Екатеринбурге появится 640 мест для платной парковки

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый перечень городских платных стоянок. В уральской столице появится еще 640 платных мест для парковки, а общее количество оплачиваемых машино-мест в городе увеличится до 2 тыс. 982 шт., сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Так, теперь парковать автомобили за 30 руб. в час горожане смогут на улицах Тургенева (от проспекта Ленина до улицы Клары Цеткин), Горького (от дома № 27 по улице Горького до Малышева), Толмачева (от дома № 10 по улице Толмачева до Малышева), Центральный рынок (от улицы Сакко и Ванцетти до Шейнкмана), Радищева (от улицы 8 Марта до Московской), Шейнкмана (от улицы Куйбышева до Малышева).



Стоит добавить, что из 640 новых мест 66 предназначены для автомобилистов с особыми потребностями, которые не обязаны платить за стоянку машины в данных локациях. Общее количество парковочных мест со знаком «Инвалид» на платных стоянках Екатеринбурга составит 309 единиц.