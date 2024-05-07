В Екатеринбурге в этом году появится почти 700 платных парковочных мест

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новые правила пользования парковками в ...27.04.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил повышение штрафов за неоплату парковки до 4 тыс. рублей
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о повышении штрафов за неоплату парковки с 3 тыс. руб. ...27.04.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил повышение штрафов за неоплату парковки до 4 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о повышении штрафов за ...20.02.2024 В Екатеринбурге появится 640 мест для платной парковки
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый перечень городских платных стоянок. В ...06.11.2015 С начала года платные парковки в Екатеринбурге пополнили бюджет на 11,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2015. С начала года автомобилисты Екатеринбурга в 2015 году произвели более 262 тыс. ...