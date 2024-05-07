В Екатеринбурге в этом году появится почти 700 платных парковочных мест

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о повышении штрафов за неоплату парковки с 3 тыс. руб. ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил повышение штрафов за неоплату парковки до 4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о повышении штрафов за ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил повышение штрафов за неоплату парковки до 4 тыс. рублей

В Екатеринбурге появится 640 мест для платной парковки

С начала года платные парковки в Екатеринбурге пополнили бюджет на 11,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2015. С начала года автомобилисты Екатеринбурга в 2015 году произвели более 262 тыс. ...