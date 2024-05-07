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В Екатеринбурге в этом году появится почти 700 платных парковочных мест

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В Екатеринбурге в 2024 году будет создано еще 640 платных парковочных мест. Таким образом, общее количество машино-мест, где можно за оплату оставить автомобиль, достигнет 2 тыс. 982 шт., сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новые места для машин появятся в переулке Центральный рынок и на улицах Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького, Толмачева. Полный перечень стоянок можно найти на портале «Парковочное пространство Екатеринбурга».

В соответствии с документом тариф за парковочное место составляет 30 руб./час. Ожидается, что в ближайшее время стоимость часа парковки будет поднята до 50 руб., соответствующее постановление подпишет глава города Алексей Орлов.

На отказ от оплаты парковки владельцам машин выписываются штрафы. Так, за 2023 год было выписано более 20 тыс. штрафов за пользование стоянкой без внесения средств. А с начала этого года в бюджет города поступили 17 млн руб., взысканных за неоплату парковки. Размер штрафа составляет от 3 тыс. до 4 тыс. руб.
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