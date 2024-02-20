Депутаты свердловского Заксобрания выступили с предложением повысить штрафы за неоплаченную парковку до 4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. На рассмотрение Законодательного собрания Свердловской области внесен законопроект о повышении размера штрафов за неоплаченную парковку. Авторами идеи выступили спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, вице-спикер Михаил Клименко, а также председатели нескольких комитетов.



Согласно идее авторов законопроекта, максимальный штраф за неоплаченную парковку должен увеличиться с 3 тыс. руб. до 4 тыс. руб. Если же нарушение зафиксировано автоматическими комплексами, то максимальный размер штрафа составит 3 тыс. руб. вместо 1 тыс. руб.



Стоит отметить, что если закон будет принят, то коснется он в основном Екатеринбурга, где регулярно увеличиваются площади платной парковки. Так, в феврале этого года новые платные парковки появились на улицах Радищева, Толмачева, Горького, Шейнкмана. Добавим, что власти муниципалитета планирует в ближайшее время увеличить число таких парковочных мест в шесть раз.