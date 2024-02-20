Депутаты свердловского Заксобрания выступили с предложением повысить штрафы за неоплаченную парковку до 4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый перечень городских платных стоянок. В ...20.12.2023 Администрация Екатеринбурга предложила увеличить штрафы за парковку без оплаты
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Администрация Екатеринбурга вышла с предложением увеличить размер штрафов за парковку ...03.10.2018 В Екатеринбурге начали штрафовать автомобилистов за неоплаченную парковку
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Администрация Екатеринбурга с 3 октября 2018 года, как и было запланировано, начала ...27.09.2018 Администрация Екатеринбурга начнет штрафовать автомобилистов за неоплаченную парковку
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. Администрация Екатеринбурга с 3 октября 2018 года получит право на получение данных об ...11.05.2016 В Екатеринбурге зону платной парковки увеличат еще на 80 мест
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2016. Органы местного самоуправления приняли решение расширить зону платной парковки и ...