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Комитет Заксобрания Свердловской области по законодательству одобрил проект повышения штрафов за неоплаченную парковку

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Комитет Заксобрания Свердловской области по законодательству одобрил проект повышения штрафов за неоплаченную парковку. Рассмотрение законопроекта прошло на заседании комитета, которое состоялось накануне.

Так, согласно инициативе авторов проекта, максимальный штраф за неоплаченную парковку должен увеличиться с 3 тыс. до 4 тыс. руб. Нарушение, зафиксированное автоматическими комплексами, возрастет с 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб.

«Данный законопроект рекомендован к принятию в трех чтениях на заседании Законодательного собрания, которое состоится 23 апреля 2024 года», — заявили в пресс-службе Заксобрания.

Также городские власти собираются увеличить в шесть раз зону платных парковочных мест.

Напомним, что в феврале 2024 года по распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова в уральской столице появилось 640 новых платных парковочных мест.
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