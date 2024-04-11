Комитет Заксобрания Свердловской области по законодательству одобрил проект повышения штрафов за неоплаченную парковку

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Комитет Заксобрания одобрил в трех чтениях законопроект о создании восьмого района Екатеринбурга — Академического

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Сегодня, 19 декабря 2019 года, профильный комитет Заксобрания Свердловской области ...

Комитет свердловского Заксобрания одобрил продажу акций ОАО «Уралагроснабкомплект»

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. Комитет по законодательству Заксобрания Свердловской области одобрил проект о продаже ...

В Екатеринбурге начали штрафовать автомобилистов за неоплаченную парковку

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Администрация Екатеринбурга с 3 октября 2018 года, как и было запланировано, начала ...

Администрация Екатеринбурга начнет штрафовать автомобилистов за неоплаченную парковку

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. Администрация Екатеринбурга с 3 октября 2018 года получит право на получение данных об ...