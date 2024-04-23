В Екатеринбурге на период с 28 апреля по 12 мая будет отменена плата на муниципальных парковках

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о повышении штрафов за ...23.04.2024 В Свердловской области максимальный размер штрафа за неоплаченную парковку увеличится до 4 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. На Среднем Урале максимальный размер штрафа за неоплаченную парковку увеличится до 4 ...19.04.2024 Комитет Заксобрания Свердловской области по законодательству одобрил проект повышения штрафов за неоплаченную парковку
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Комитет Заксобрания Свердловской области по законодательству одобрил проект повышения ...11.04.2024 Депутаты свердловского Заксобрания выступили с предложением повысить штрафы за неоплаченную парковку до 4 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. На рассмотрение Законодательного собрания Свердловской области внесен законопроект о ...20.12.2023 Администрация Екатеринбурга предложила увеличить штрафы за парковку без оплаты
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Администрация Екатеринбурга вышла с предложением увеличить размер штрафов за парковку ...