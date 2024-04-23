В Екатеринбурге на период с 28 апреля по 12 мая будет отменена плата на муниципальных парковках

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о повышении штрафов за ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил повышение штрафов за неоплату парковки до 4 тыс. рублей

В Свердловской области максимальный размер штрафа за неоплаченную парковку увеличится до 4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. На Среднем Урале максимальный размер штрафа за неоплаченную парковку увеличится до 4 ...