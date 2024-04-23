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В Екатеринбурге на период с 28 апреля по 12 мая будет отменена плата на муниципальных парковках

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, освобождающее жителей уральской столицы от платы за парковку на время майских праздников. Горожане смогут безвозмездно оставлять свои машины на местах с паркоматами с 28 апреля по 12 мая, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, обычно стоимость платной автостоянки составляет 30 руб./час. Суммарно на территории Екатеринбурга имеется более 2 тыс. платных парковочных мест.

Ранее Законодательное собрание Свердловской области приняло 23 апреля 2024 года законопроект об увеличении максимального штрафа за неоплаченную парковку с 3 тыс. руб. до 4 тыс. руб. Если же нарушение зафиксировано автоматическими комплексами, максимальный размер штрафа составит 3 тыс. руб. вместо 1 тыс. руб.

Губернатор Евгений Куйвашев уже подписал соответствующий закон.
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