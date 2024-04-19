В Свердловской области максимальный размер штрафа за неоплаченную парковку увеличится до 4 тыс. рублей

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УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Комитет Заксобрания Свердловской области по законодательству одобрил проект повышения ...

Депутаты свердловского Заксобрания выступили с предложением повысить штрафы за неоплаченную парковку до 4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. На рассмотрение Законодательного собрания Свердловской области внесен законопроект о ...

Администрация Екатеринбурга предложила увеличить штрафы за парковку без оплаты

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Администрация Екатеринбурга вышла с предложением увеличить размер штрафов за парковку ...

В Екатеринбурге начали штрафовать автомобилистов за неоплаченную парковку

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Администрация Екатеринбурга с 3 октября 2018 года, как и было запланировано, начала ...

Администрация Екатеринбурга начнет штрафовать автомобилистов за неоплаченную парковку

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. Администрация Екатеринбурга с 3 октября 2018 года получит право на получение данных об ...