В Свердловской области максимальный размер штрафа за неоплаченную парковку увеличится до 4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Комитет Заксобрания Свердловской области по законодательству одобрил проект повышения ...11.04.2024 Депутаты свердловского Заксобрания выступили с предложением повысить штрафы за неоплаченную парковку до 4 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. На рассмотрение Законодательного собрания Свердловской области внесен законопроект о ...20.12.2023 Администрация Екатеринбурга предложила увеличить штрафы за парковку без оплаты
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Администрация Екатеринбурга вышла с предложением увеличить размер штрафов за парковку ...03.10.2018 В Екатеринбурге начали штрафовать автомобилистов за неоплаченную парковку
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Администрация Екатеринбурга с 3 октября 2018 года, как и было запланировано, начала ...27.09.2018 Администрация Екатеринбурга начнет штрафовать автомобилистов за неоплаченную парковку
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. Администрация Екатеринбурга с 3 октября 2018 года получит право на получение данных об ...