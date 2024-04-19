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В Свердловской области максимальный размер штрафа за неоплаченную парковку увеличится до 4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. На Среднем Урале максимальный размер штрафа за неоплаченную парковку увеличится до 4 тыс. руб. Законопроект об ужесточении наказания принят сразу в трех чтениях Законодательным собранием Свердловской области.

Так, максимальный штраф за неоплаченную парковку будет увеличен до 4 тыс. руб. Если нарушение зафиксировано автоматическими комплексами, то максимальный размер наказания составит 3 тыс. руб. Сейчас размер штрафов составляет 3 тыс. руб. и 1 тыс. руб. соответственно.

В большей степени эта мера коснется водителей в Екатеринбурге. Напомним, городские власти планируют в шесть раз увеличить зону платной парковки. В феврале этого года по распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова в уральской столице уже появилось 640 новых платных парковочных мест.
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