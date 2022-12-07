Где оставить машину на время отпуска — парковки у аэропорта Домодедово

Собрались в отпуск, но некуда деть личный автотранспорт? Оставить машину на дворовой парковке – не лучший вариант. Авто могут поцарапать, повредить стекла, снять шины или вовсе угнать – злоумышленники быстро определят «ничейную» машину. Рассказываем, о надежных вариантах хранения автомобиля.
Если возле дома есть огороженный участок, где за небольшую сумму помятый охранник согласен присмотреть за вашим автомобилем, не спешите. Парковка парковке рознь – проверьте лицензию на работу и видеонаблюдение, узнайте, как устроено ночное дежурство.
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К примеру, хороший набор услуг и гарантий есть у autoparking24.com – парковки рядом с аэропортом Домодедово.
Обычно с документами здесь все в порядке, но мест на парковке не всегда хватает – снижение покупательской активности на фоне экономических проблем привело к дефициту пространства. Все места заняли непроданные автомобили.
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Пожалуй, самый комфортный для отпускников способ. К примеру, парковка Домодедово обойдется от 175 рублей в сутки, вам помогут бесплатно упаковать и взвесить багаж, организуют трансфер до терминала и обратно.
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Самый дешевый и довольно безопасный вариант парковки на время отпуска – гараж или дача друга (при условии, что на даче он проживает, а гараж находится в охраняемом кооперативе).
Кстати, в том же кооперативе можно арендовать бокс – правда, свободных перед сезоном отпусков немного. Обязательно составьте договор аренды!
Парковка у ТРЦ – вариант на крайний случай. Там с автомобилем может случиться что угодно – и получить за это компенсацию вам вряд ли удастся.
В заключение полезная рекомендация: снимите аккумулятор. Так он останется с рабочим зарядом, вы избежите риска короткого замыкания и возгорания, да и постоянных срабатываний сигнализации не будет. К тому же угнать с парковки автомобиль без аккумулятора намного сложнее.
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