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Где оставить машину на время отпуска — парковки у аэропорта Домодедово

Собрались в отпуск, но некуда деть личный автотранспорт? Оставить машину на дворовой парковке – не лучший вариант. Авто могут поцарапать, повредить стекла, снять шины или вовсе угнать – злоумышленники быстро определят «ничейную» машину. Рассказываем, о надежных вариантах хранения автомобиля.

Где оставить машину на время отпуска — парковки у аэропорта Домодедово

Платные парковки возле МКД

Если возле дома есть огороженный участок, где за небольшую сумму помятый охранник согласен присмотреть за вашим автомобилем, не спешите. Парковка парковке рознь – проверьте лицензию на работу и видеонаблюдение, узнайте, как устроено ночное дежурство.

Проверьте:

  1. 1. Состояние площадки и техническое оснащение.
  2. 2. Количество мониторов, транслирующих картинку в режиме онлайн.
  3. 3. Качество изображения – в случае ЧП на записи должны быть четко видны черты лица нарушителя, детали.
  4. 4. Ночная съемка – если ночью камеры слепы, то смысл в таком наблюдении?
  5. 5. Огнетушители и средства пожаротушения.
  6. 6. Особенности оформления: договор оказания услуг или ответственного хранения, акт приема-передачи.

К примеру, хороший набор услуг и гарантий есть у autoparking24.com – парковки рядом с аэропортом Домодедово.

Автосалоны

Обычно с документами здесь все в порядке, но мест на парковке не всегда хватает – снижение покупательской активности на фоне экономических проблем привело к дефициту пространства. Все места заняли непроданные автомобили.

Проверьте:

  1. 1. Ответственность сторон в договоре – отвечает ли салон за сохранность имущества или просто предоставляет машиноместо на парковке в аренду.

  2. 2. Сноски и мелкий шрифт – проверьте, нет ли заоблачных пени за каждый день просрочки, а также навязываемых услуг вроде сдувания пыли с автомобиля за миллион рублей в сутки.

Аэропорты

Пожалуй, самый комфортный для отпускников способ. К примеру, парковка Домодедово обойдется от 175 рублей в сутки, вам помогут бесплатно упаковать и взвесить багаж, организуют трансфер до терминала и обратно.

Проверьте:


  1. 1. Бронирование места заранее – позволяет избежать ситуации, когда вы приехали, а парковка переполнена.

  2. 2. Дополнительные услуги: трансфер, упаковка багажа, комната отдыха и пр.

  3. 3. Приемка автомобиля – если машину принимают без обследования, значит особо заботиться о ее сохранности не будут.

  4. 4. Договор ответственного хранения – не соглашайтесь на аренду машиноместа.

Другие варианты

Самый дешевый и довольно безопасный вариант парковки на время отпуска – гараж или дача друга (при условии, что на даче он проживает, а гараж находится в охраняемом кооперативе).

Кстати, в том же кооперативе можно арендовать бокс – правда, свободных перед сезоном отпусков немного. Обязательно составьте договор аренды!

Парковка у ТРЦ – вариант на крайний случай. Там с автомобилем может случиться что угодно – и получить за это компенсацию вам вряд ли удастся.

В заключение полезная рекомендация: снимите аккумулятор. Так он останется с рабочим зарядом, вы избежите риска короткого замыкания и возгорания, да и постоянных срабатываний сигнализации не будет. К тому же угнать с парковки автомобиль без аккумулятора намного сложнее.

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