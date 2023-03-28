Паркинги для вещей и авто

«Атомстройкомплекс» рассказал о ходе продаж машино-мест и кладовок-келлеров на своих объектах в Екатеринбурге. По данным застройщика, и то и другое пользуется активным спросом: продажи парковочных мест выросли в 2,5 раза за 2022 год. А для кладовых девелопер прорабатывает оптимальные варианты размещения.



Екатеринбургские застройщики внедрили келлеры на жилищный рынок несколько лет назад. Это помещения площадью 2-3 кв. м., в которых отсутствуют розетки и освещение. За счет этого обеспечивается пожарная безопасность, а квадратный метр такой кладовки стоит меньше, чем «квадрат» жилья.



«Атомстройкомплекс» размещает келлеры на этажах (в некоторых домах — только на первых) и в подземных паркингах. В итоге какие-то из них подходят тем, кому эти помещения нужны рядом с квартирой, а кому-то предпочтительнее иметь доступность для разгрузки и погрузки с улицы. Компания будет анализировать данные по продажам подобных помещений и оптимизировать их размещение.







Но уже сейчас застройщик видит, что келлеры быстро раскупают. В том числе этому способствует выгода от застройщика, если те покупаются вместе с квартирой. Причем приобретают кладовые владельцы разного жилья: как «однушек», так и больших семейных квартир. На время ремонта эти помещения используются для хранения стройматериалов, позже в них оставляют велосипеды, санки, лыжи, несезонную одежду.



«Если раньше нормой было использовать для хранения габаритных несезонных вещей непредназначенные для этого помещения — балкон, коридор, даже комнаты, то сегодня очевидно: покупать квартиру большей площади, чтобы использовать квадратные метры для складирования, невыгодно и неудобно. Мы уверены, что каждый квадратный метр квартиры, за который покупатель платит деньги, должен приносить ему радость и делать счастливее. Поэтому в квартирах исключаем коридоры в пользу увеличения площадей жилых помещений, а для длительного хранения предусматриваем келлеры», — прокомментировала директор по проектированию «Атомстройкомплекса» Екатерина Спирина.



Помимо этого, в компании отметили, что за минувший год продажи машино-мест в подземных и надземных паркингах выросли в 2,5 раза. Девелопер объясняет это повышением стоимости автомобилей и ожидаемым увеличением срока владения. В итоге покупка машино-места становится менее обременительной, поскольку помогает дольше сохранять транспорт в работоспособном состоянии.







«Мы со своей стороны активно поддерживаем это желание покупателей и предлагаем комплексные решения — возможность на выгодных условиях приобрести одновременно квартиру и паркинг — такие предложения у нас есть по многим жилым объектам, они пользуются устойчивым спросом», — отметил замдиректора по маркетингу «Атомстройкомплекса» Станислав Оханов.



Застройщик неоднократно подчеркивал, что выступает за развитие культуры паркования в Екатеринбурге и внедрение новшеств, предназначенных для повышения эффективности паркингов. В том числе на объекте «Свобода Residence» в центре города планируется применить экспериментальную систему шеринга парковочных мест. Владельцы парковочных мест днем в будни, когда место свободно, смогут сдавать его в аренду по часам. Например — посетителям и сотрудникам предприятий, находящихся в этом комплексе.







Другое нововведение — применение подъемных механизмов для двухуровневого паркования, что позволит хранить на одном месте два автомобиля. Тестовый образец еще в прошлом году установили в ЖК «Северное сияние». Причем необходимое для этого оборудование было приобретено у уральского предприятия. «Атомстройкомплекс» ожидает, что подобные механизмы могут быть особенно востребованы в центре Екатеринбурга, где высока цена паркинга. Многоуровневая система паркования позволит использовать машино-место максимально эффективно.



В качестве экспериментальной выбрана модель вертикального паркования. Производитель предлагает опробовать также и горизонтальные платформы. Они дадут возможность использовать труднодоступные места, например, за колоннами. Подземные паркинги в жилых комплексах «Атомстройкомплекса» спроектированы и построены с учетом возможности установки многоуровневых систем паркования.



Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»