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28.03.2023

В «Атомстройкомплексе» рассказали о спросе на квартиры с келлерами в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В компании «Атомстройкомплекс» рассказали, как покупатели приняли нововведение на строительном рынке Екатеринбурга. Речь идет кладовках, называемых келлерами. Это помещение площадью 2-3 кв. м. без розеток и освещения. За счет этого обеспечивается пожарная безопасность хранимых там вещей и снижается стоимость квадратного метра по сравнению с остальной квартирой.

В «Атомстройкомплексе» рассказали о спросе на квартиры с келлерами в Екатеринбурге
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

В пресс-службе «Атомстройкомплекса» отмечают, что келлеры приобретают владельцы как однокомнатных квартир, так и семейных вариантов. Сейчас они раскупаются быстро, чему способствует выгода от застройщика, если келлер и покупка проводятся одновременно.

«Если раньше нормой было использовать для хранения габаритных несезонных вещей непредназначенные для этого помещения — балкон, коридор, даже комнаты, то сегодня очевидно: покупать квартиру большей площади, чтобы использовать квадратные метры для складирования, невыгодно и неудобно. Мы уверены, что каждый квадратный метр квартиры, за который покупатель платит деньги, должен приносить ему радость и делать счастливее. Поэтому в квартирах исключаем коридоры в пользу увеличения площадей жилых помещений, а для длительного хранения предусматриваем келлеры», — прокомментировала директор по проектированию «Атомстройкомплекса» Екатерина Спирина.

Сейчас застройщик размещает келлеры на этажах, в подземных паркингах или только на первых этажах. На основе данных о продажах компания будет оптимизировать их размещение.

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