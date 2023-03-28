В «Атомстройкомплексе» рассказали о спросе на квартиры с келлерами в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В компании «Атомстройкомплекс» рассказали, как покупатели приняли нововведение на строительном рынке Екатеринбурга. Речь идет кладовках, называемых келлерами. Это помещение площадью 2-3 кв. м. без розеток и освещения. За счет этого обеспечивается пожарная безопасность хранимых там вещей и снижается стоимость квадратного метра по сравнению с остальной квартирой.





Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»



В пресс-службе «Атомстройкомплекса» отмечают, что келлеры приобретают владельцы как однокомнатных квартир, так и семейных вариантов. Сейчас они раскупаются быстро, чему способствует выгода от застройщика, если келлер и покупка проводятся одновременно.



«Если раньше нормой было использовать для хранения габаритных несезонных вещей непредназначенные для этого помещения — балкон, коридор, даже комнаты, то сегодня очевидно: покупать квартиру большей площади, чтобы использовать квадратные метры для складирования, невыгодно и неудобно. Мы уверены, что каждый квадратный метр квартиры, за который покупатель платит деньги, должен приносить ему радость и делать счастливее. Поэтому в квартирах исключаем коридоры в пользу увеличения площадей жилых помещений, а для длительного хранения предусматриваем келлеры», — прокомментировала директор по проектированию «Атомстройкомплекса» Екатерина Спирина.



Сейчас застройщик размещает келлеры на этажах, в подземных паркингах или только на первых этажах. На основе данных о продажах компания будет оптимизировать их размещение.