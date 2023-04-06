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«Атомстройкомплекс» нарастил продажи индивидуальных кладовых в новостройках в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В 2023 году покупатели приобрели индивидуальные кладовые в новостройках «Атомстройкомплекса» общей площадью 2 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба девелопера.

«Атомстройкомплекс» нарастил продажи индивидуальных кладовых в новостройках в 2,5 раза
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«За прошедший год в новостройках компании «Атомстройкомплекс» продано 2 тыс. кв. м кладовых, это в 2,5 раза больше, чем в предыдущем. Такой формат наиболее цивилизованный путь решить проблему с дополнительными местами хранения вещей, при этом он выгоднее покупателю, поскольку цена кв. м кладовок существенно ниже», — рассказала заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.

В своих проектах «Атомстройкомплекс» увеличивает количество доступных большинству покупателей индивидуальных кладовок и предлагает различные по типу и площади варианты, например, индивидуальные кладовки в подземных паркингах или на этаже. По итогам анализа потребительских предпочтений оптимальный метраж кладовки составляет 4 кв. м., такой формат выбрали 50% покупателей в комплексах «Атомстройкомплекса», еще 40% предпочли пятиметровые варианты. Кладовки площадью менее 4 кв. м. выбирает 10% новоселов.

«Помимо расширения ассортимента кладовых «Атомстройкомплекс» работает с их себестоимостью, чтобы увеличить доступность большему числу покупателей», — подчеркнула Надежда Абакумова.

Средняя цена организованного безопасного хранения в домах «Атомстройкомплекса» составляет 63 тыс. руб. за 1 кв. м. В кладовках жители могут хранить коляски, велосипеды, спортивный инвентарь, инструмент, чемоданы и консервацию.
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