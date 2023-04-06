«Атомстройкомплекс» нарастил продажи индивидуальных кладовых в новостройках в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В квартирах одного из жилых комплексов компании «Атомстройкомплекс» появилось ...29.03.2023 Паркинги для вещей и авто
«Атомстройкомплекс» увеличил количество машино-мест и продолжает внедрение келлеров ...23.03.2023 «Атомстройкомплекс» в 2,5 раза увеличил продажи парковочных мест
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. За 2022 год застройщик «Атомстройкомплекс» в 2,5 раза увеличил продажи парковочных мест ...06.05.2022 «Атомстройкомплекс» начал тестирование подъемника уральского производства для двухуровневого паркования
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2022. «Атомстройкомплекс» дал жителям одного из домов ЖК «Северное сияние» в ...01.04.2022 Компания «Атомстройкомплекс» масштабирует опыт озвучивания холлов в новостройках на Уралмаше
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2022. Компания «Атомстройкомплекс» масштабировала опыт озвучивания холлов в новостройках. Уже ...