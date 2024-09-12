В Екатеринбурге появятся новые камеры для отслеживания автонарушителей

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Власти Екатеринбурга для борьбы с недобросовестными водителями, которые закрывают ...07.06.2024 В Екатеринбурге в этом году появится почти 700 платных парковочных мест
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В Екатеринбурге в 2024 году будет создано еще 640 платных парковочных мест. Таким ...08.04.2019 Власти Екатеринбурга расширят границы платной парковки на Белинского
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2019. В Екатеринбурге расширят зону платной парковки на улице Белинского от Куйбышева до ...10.04.2018 Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, позволяющий штрафовать водителей за неоплату парковки
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в законы «О ...28.11.2014 С 1 декабря в Екатеринбурге будут установлены новые паркоматы
С 1 декабря в Екатеринбурге будут установлены новые паркомата на ул. Хохрякова и Сакко и Ванцетти в сторону ул. ...