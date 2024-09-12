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В Екатеринбурге появятся новые камеры для отслеживания автонарушителей

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Екатеринбурге в ближайшее время появятся новые видеокамеры, которые позволят эффективнее выявлять нарушителей. Так, новые объекты фотовидеофиксации помогут в обнаружении водителей, которые разговаривают по телефону за рулем, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме этого, власти города приобретут четыре стационарные камеры для борьбы с недобросовестными водителями, которые закрывают автомобильные номера, чтобы не платить за парковку. Устройства будут фиксировать номерные знаки в момент заезда в зону платной парковки, а затем — в момент выезда.

Комплексы установят на самых популярных парковках Екатеринбурга: в зоне № 208, к которой относится улица Белинского, а также в зоне № 209 на улице Красноармейской.

В настоящее время фиксация регистрационных номеров автомобилей, припаркованных в платных зонах, осуществляется с помощью передвижных камер, которые в течение дня объезжают такие зоны. Этот подход позволяет недобросовестным водителям избегать ответственности за неоплату стоянки: поставив машину, они закрывают часть номера, и передвижная камера не может распознать его. Если же номер будет фиксироваться сразу на въезде, то такой способ обмана станет неэффективным.

Напомним, что в 2024 году в Екатеринбурге стоимость платной парковки увеличилась до 50 руб. за час. Кроме того, штрафы за неоплату парковки выросли до 4 тыс. руб.
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