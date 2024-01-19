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Генпрокуратура запланировала всероссийскую проверку камер фотовидеофиксации в 2024 году

УрБК, Москва, 20.02.2024. Генеральная прокуратура РФ поручила региональным прокуратурам провести в 2024 году проверку установленных на дорогах камер фотовидеофиксации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В целях исключения фактов использования комплексов фотовидеофиксации не по целевому назначению Генеральной прокуратурой Российской Федерации поручено прокурорам регионов в 2024 году совместно с органами Госавтоинспекции провести ревизию мест их расстановки», — указано в сообщении.

Причиной проверки стали выявленные факты некорректной работы камер, в результате которой гражданам назначались немотивированные штрафы. К примеру, в Саратовской области прокуратура отменила 2 тыс. таких незаконных взысканий. В том же регионе из-за ненадлежащей работы камер фотовидеофиксации 3 тыс. нарушителей избежали наказания.

В Воронежской и Новосибирской областях надзорное ведомство привлекло к ответственности руководителей подрядных организаций за неисполнение контрактов по установке комплексов фотовидеофиксации и их техническому содержанию.

«По данным ГИБДД, общее количество комплексов фотовидеофиксации на дорогах в 2023 году выросло на 8,4% — сейчас их 29,2 тыс.; 25,2 тыс. из них — стационарные, 3,1 тыс. — передвижные, 900 — мобильные. С помощью камер в прошлом году вынесено более 220 млн административных штрафов — на 20% больше, чем годом ранее», — пишет «Коммерсантъ».
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