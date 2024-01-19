Генпрокуратура запланировала всероссийскую проверку камер фотовидеофиксации в 2024 году

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Дороги Свердловской области в 2024 году будут патрулировать пять автомобилей ГИБДД с камерами фотовидеофиксации

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В начале 2024 года свердловская Госавтоинспекция получит еще один автомобильный ...

В Свердловской области за 2018 год с помощью камер фотовидеофиксации выявлено более 3 млн нарушений ПДД

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2019. В 2018 году на Среднем Урале по результатам работы стационарных и передвижных ...

На Среднем Урале фотовидеорегистраторы зарегистрировали нарушений ПДД на 344 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. По итогам 5 месяцев 2017 года на территории Свердловской области сотрудниками УГИБДД ...

Свердловский минтранс намерен расширить сеть фотовидеофиксации административных правонарушений

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2017. В Свердловской области состоялось заседание коллегии регионального министерства ...

В 2017 году в Свердловской области будет установлено 102 новых камеры для фиксации нарушений ПДД

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. В 2017 году на дорогах Свердловской области будет установлено 102 новых комплекса ...