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В Екатеринбурге появится еще почти 2,5 тыс. машино-мест на платных парковках

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Екатеринбурге планируется организовать еще 2 тыс. 414 машино-мест на платных парковках. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков на открытии сессии «Оптимизация городской мобильности» XI Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

Вместе с существующими машино-местами общее количество мест для парковки достигнет 5 тыс. 387 шт.

И. Ощепков также рассказал о ходе транспортной реформы в Екатеринбурге. Он сообщил, что в этом году был заключен контракт с организацией «Строй Инвест Проект», которая разрабатывает документы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры».

В данный момент уже разработаны базовые сценарии и формируются проектные сценарии документов, а 14 октября организация будет готова передать наработки на проверку в комитет транспорта администрации Екатеринбурга. Ожидается, что это поможет эффективно развивать транспортную систему города и увеличить процент пользования общественным транспортом среди жителей.

Ранее стало известно, что власти Екатеринбурга для борьбы с недобросовестными водителями, которые закрывают автомобильные номера, чтобы не платить за парковку, приобретут четыре стационарные камеры. Устройства будут фиксировать номерные знаки в момент заезда в зону платной парковки, а затем — в момент выезда.
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