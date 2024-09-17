В Екатеринбурге появится еще почти 2,5 тыс. машино-мест на платных парковках

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Екатеринбурге в ближайшее время появятся новые видеокамеры, которые позволят ...12.09.2024 В Екатеринбурге для борьбы с закрытыми номерами на автомобилях установят стационарные камеры на платных парковках
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Власти Екатеринбурга для борьбы с недобросовестными водителями, которые закрывают ...12.03.2019 Назначен новый глава комитета по транспорту администрации Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2019. В Екатеринбурге назначен глава комитета по транспорту, организации дорожного движения и ...17.05.2016 Зону платной парковки в центре Екатеринбурга расширят почти на 500 машиномест
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2016. В Екатеринбурге специалисты прорабатывают схему расширения на 480 машиномест зоны ...04.12.2015 В 2016 году на улицах Екатеринбурга установят еще 14 паркоматов
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2015. В 2016 году на улицах Екатеринбурга установят еще 14 паркоматов. Об этом в эфире ...