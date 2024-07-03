Власти Среднего Урала и Казахстана в рамках ИННОПРОМа-2024 обсудили реализацию совместных проектов в сфере промышленности

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 июля в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 провел рабочую встречу с министром промышленности и строительства Республики Казахстан Канатом Шарлапаевым. Реализация совместных проектов стала главной темой обсуждения, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.
«Мы занимаем первое место по объему несырьевого неэнергетического экспорта среди регионов Уральского федерального округа и входим в пятерку российских лидеров. Только за прошлый год в регионе запущено 32 новых производства. В том числе, производство железнодорожных колес, холоднодеформированных труб, а также производства в сфере глубокой переработки древесины», — сказал Е. Куйвашев, подчеркнув, что Казахстан является самым крупным внешнеторговым партнером Свердловской области.
Он также сообщил, что успех сотрудничества между Казахстаном и Свердловской областью подтвержден несколькими проектами. Так, в Астане работают уникальное высокотехнологичное производство современных индустриальных покрытий, запущенное научно-производственным холдингом «ВМП», и компания «Квант», которая уже более 10 лет осуществляет в республике перезарядку всех гамма-терапевтических аппаратов.
Поблагодарив Евгения Куйвашева, министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев выразил ответное намерение развивать дальнейшее партнерство между уральскими предприятиями и компаниями республики.
Напомним, что Казахстан выступил страной — партнером ИННОПРОМа в Екатеринбурге в 2022 году. В 2024 году на стенде республики представлены четыре предприятия.
XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ открылась
8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Мероприятие будет работать до 18.00 11 июля.
Страной — партнером форума выступили
Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от этой страны вошло 188 представителей 44 компаний.Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области