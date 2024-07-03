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Власти Среднего Урала и Казахстана в рамках ИННОПРОМа-2024 обсудили реализацию совместных проектов в сфере промышленности

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 июля в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 провел рабочую встречу с министром промышленности и строительства Республики Казахстан Канатом Шарлапаевым. Реализация совместных проектов стала главной темой обсуждения, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Власти Среднего Урала и Казахстана в рамках ИННОПРОМа-2024 обсудили реализацию совместных проектов в сфере промышленности

«Мы занимаем первое место по объему несырьевого неэнергетического экспорта среди регионов Уральского федерального округа и входим в пятерку российских лидеров. Только за прошлый год в регионе запущено 32 новых производства. В том числе, производство железнодорожных колес, холоднодеформированных труб, а также производства в сфере глубокой переработки древесины», — сказал Е. Куйвашев, подчеркнув, что Казахстан является самым крупным внешнеторговым партнером Свердловской области.

Власти Среднего Урала и Казахстана в рамках ИННОПРОМа-2024 обсудили реализацию совместных проектов в сфере промышленности

Он также сообщил, что успех сотрудничества между Казахстаном и Свердловской областью подтвержден несколькими проектами. Так, в Астане работают уникальное высокотехнологичное производство современных индустриальных покрытий, запущенное научно-производственным холдингом «ВМП», и компания «Квант», которая уже более 10 лет осуществляет в республике перезарядку всех гамма-терапевтических аппаратов.

Поблагодарив Евгения Куйвашева, министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев выразил ответное намерение развивать дальнейшее партнерство между уральскими предприятиями и компаниями республики.

Напомним, что Казахстан выступил страной — партнером ИННОПРОМа в Екатеринбурге в 2022 году. В 2024 году на стенде республики представлены четыре предприятия.

XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ открылась 8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Мероприятие будет работать до 18.00 11 июля.

Страной — партнером форума выступили Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от этой страны вошло 188 представителей 44 компаний.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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