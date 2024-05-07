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Вчера, 12:21

Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится 16 мая

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Поэтапное отключение отопления в Екатеринбурге начнется 16 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Ранее сообщалось о том, что отопительный сезон в столице Среднего Урала закончится 13 мая, а после этого планировалось начать испытания теплосетей. Однако из-за холодной погоды, правительство Свердловской области рекомендовало муниципалитетам пересмотреть сроки отключения отопления. Администрация Екатеринбурга планировала перенести дату окончания сезона на 20 мая, начало опрессовок системы отопления — на 20-24 мая.
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