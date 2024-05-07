Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится 16 мая

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Первый этап гидравлических испытаний теплосетей в Екатеринбурге, назначенный на 13-17 ...07.05.2024 Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится 13 мая
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. 13 мая в Екатеринбурге закончится отопительный сезон, соответствующее постановление ...03.05.2023 В Екатеринбурге завершается отопительный сезон
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Екатеринбурге с 3 мая завершается отопительный сезон и происходит поэтапное ...06.05.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного сезона
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного ...06.05.2020 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о завершении отопительного сезона
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о завершении ...