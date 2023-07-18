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Первый этап испытаний теплосетей в Екатеринбурге перенесен на 20-24 мая

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Первый этап гидравлических испытаний теплосетей в Екатеринбурге, назначенный на 13-17 мая, перенесен на 20-24 мая, сообщает пресс-служба свердловского филиала ПАО «Т Плюс».

«Первый этап гидравлических испытаний магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением, назначенных на 13-17 мая переносится на 20-24 мая. Гидравлические испытания будут проводиться без прекращения горячего водоснабжения», — говорится в релизе пресс-службы.

Ранее сообщалось о том, что отопительный сезон в столице Среднего Урала закончится 13 мая, а после этого планировалось начать испытания теплосетей.

Объекты образования, здравоохранения, детские дошкольные учреждения и дома ветеранов (инвалидов) будут отключены от отопления в последнюю очередь.
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