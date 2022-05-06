УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:02

Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится 13 мая

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. 13 мая в Екатеринбурге закончится отопительный сезон, соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

«Все организации коммунального комплекса, осуществляющие деятельность по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, должны будут приступить к поэтапному прекращению подачи энергоресурса в жилые дома и общественные здания с 13 мая», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Екатеринбурга.

Объекты здравоохранения, образования, детские дошкольные учреждения и дома ветеранов (инвалидов) будут отключены от отопления в последнюю очередь. С 14 по 17 мая в городе пройдет первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей.

Ранее сообщалось, что гидравлические испытания будут проходить летом 2024 года в четыре этапа: с 14 по 17 мая, с 4 по 7 июня, с 16 по 19 июля, с 6 по 9 августа. Энергетики отмечали, что испытания трубопроводов будут проводиться без ограничения горячего водоснабжения потребителей.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.05.2022 Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 11 мая

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о завершении отопительного ...

11.05.2021 В Екатеринбурге началось поэтапное отключение отопления

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Екатеринбурге с 11 мая начали отключать отопление, сообщает пресс-служба ...

06.05.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного сезона

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного ...

06.05.2019 В Екатеринбурге с 7 мая начнется поэтапное прекращение подачи тепла в жилые дома и общественные здания

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об окончании ...

15.05.2018 В Екатеринбурге с 21 мая начнутся опрессовки

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. В Екатеринбурге с 21 мая 2018 года начнутся гидравлические испытания сетей ...

Популярные новости
26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя08.04.2024Валерий Ананьев: В 2024 году мы продолжим развивать новые проекты и увеличивать земельный банк09.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома10.04.2024Миры Дюрера
Архив новостей
Май 2024 (132)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18