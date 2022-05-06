Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится 13 мая

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Екатеринбурге с 11 мая начали отключать отопление, сообщает пресс-служба ...

В Екатеринбурге с 7 мая начнется поэтапное прекращение подачи тепла в жилые дома и общественные здания

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об окончании ...