Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится 13 мая

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о завершении отопительного ...11.05.2021 В Екатеринбурге началось поэтапное отключение отопления
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Екатеринбурге с 11 мая начали отключать отопление, сообщает пресс-служба ...06.05.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного сезона
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного ...06.05.2019 В Екатеринбурге с 7 мая начнется поэтапное прекращение подачи тепла в жилые дома и общественные здания
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об окончании ...15.05.2018 В Екатеринбурге с 21 мая начнутся опрессовки
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. В Екатеринбурге с 21 мая 2018 года начнутся гидравлические испытания сетей ...