В Екатеринбурге с 14 мая начнутся опрессовки

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. Сезон опрессовок в этом году в Екатеринбурге начнется 16 мая и пройдет в четыре этапа. ...24.03.2021 Утвержден график опрессовок на сетях свердловского филиала ПАО «Т Плюс» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Гидравлические испытания в Екатеринбурге на сетях свердловского филиала ПАО «Т Плюс» ...24.04.2020 Первый этап опрессовок в Екатеринбурге состоится с 18 по 21 мая
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2020. Для подготовки к предстоящему отопительному сезону администрация Екатеринбурга ...12.05.2014 Опрессовки в Екатеринбурге стартуют 24 июня
В ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону специалисты Свердловской теплоснабжающей компании проведут ...12.05.2014 В 2014 году опрессовки в Екатеринбурге пройдут в три этапа
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2014. В ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону специалисты Свердловской ...