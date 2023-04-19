В Екатеринбурге с 14 мая начнутся опрессовки

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге энергетики начали подготовку к новому отопительному сезону. Опрессовки стартуют в городе уже 14 мая, сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).



Гидравлические испытания будут проходить по графику, согласованному с администрацией муниципалитета. Так, опрессовки теплосетей пройдут в городе в четыре этапа: с 14 по 17 мая; с 4 по 7 июня; с 16 по 19 июля; с 6 по 9 августа.



Энергетики обещают, что испытания трубопроводов будут проводить от насосных станций, без ограничения горячего водоснабжения потребителей.



Кроме того, для бесперебойной подачи тепла в зимний период тепловые станции и котельные в межотопительный период пройдут профилактику. Отмечается, что данный комплекс ремонтных работ невозможно выполнить без полного отключения оборудования. На Среднеуральской ГРЭС ремонтные работы запланированы на период с 25 июля по 7 августа; на Ново-Свердловской ТЭЦ — с 20 мая по 2 июня.



Энергетики отмечают, что при наличии технической возможности потребители будут переключены на другие теплоисточники.