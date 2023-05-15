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15.05.2023

В Екатеринбурге начался первый этап гидравлических испытаний

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Екатеринбурге с 15 по 19 мая будет проходить первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Эта работа проводится в рамках подготовки к новому отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе испытаний горячее водоснабжение отключаться не будет. Диагностика магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод будет выполняться с 23.00 до 06.00. При отсутствии горячей воды нужно будет обратиться в организации ЖКХ по месту жительства (УК, ТСЖ, РЭМП).

Владельцам зданий, тепловых сетей и пунктов напоминают о необходимости отключить системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов. Также нужно организовать надзор за ними. Владельцы складских и подвальных помещений должны на время испытаний организовать дежурства и принять меры по предотвращению затоплений в случаях повреждения трубопроводов тепловых сетей.

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