УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:02

В Екатеринбурге стартовал новый этап гидравлических испытаний теплосетей

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Екатеринбурге с 17 июля начался очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Закончатся опрессовки 21 июля, сообщает пресс-служба администрации города.

Гидравлические испытания будут выполняться в периоды с 23.00 до 06.00. Ограничения горячего водоснабжения не будет. При его отсутствии необходимо обратиться в организацию ЖКХ по месту жительства.

Владельцам зданий, тепловых сетей и пунктов в этот период нужно выполнить надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов и организовать надзор над ними. Собственники складских и подвальных помещений должны организовать дежурства в период испытаний и принять меры по предотвращению затопления, если повредится трубопровод.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.06.2023 В Екатеринбурге с 5 июня стартует новый этап опрессовок

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В Екатеринбурге с 5 июня начнется второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. ...

15.05.2023 В Екатеринбурге начался первый этап гидравлических испытаний

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Екатеринбурге с 15 по 19 мая будет проходить первый этап гидравлических испытаний ...

24.05.2013 В Екатеринбурге с 29 по 31 мая пройдут опрессовки

С 29 по 31 мая в Екатеринбурге и Верхней Пышме специалисты ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» (СТК) проведут ...

24.05.2013 В Екатеринбурге и Верхней Пышме с 29 по 31 мая пройдут опрессовки

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2013. С 29 по 31 мая в Екатеринбурге и Верхней Пышме специалисты ООО «Свердловская ...

11.05.2010 В Екатеринбурге начинаются летние отключения горячего водоснабжения

Первая серия опрессовок тепловых сетей в зоне теплоснабжения ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» и МУП ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (421)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18