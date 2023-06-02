В Екатеринбурге стартовал новый этап гидравлических испытаний теплосетей

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Екатеринбурге с 17 июля начался очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Закончатся опрессовки 21 июля, сообщает пресс-служба администрации города.



Гидравлические испытания будут выполняться в периоды с 23.00 до 06.00. Ограничения горячего водоснабжения не будет. При его отсутствии необходимо обратиться в организацию ЖКХ по месту жительства.



Владельцам зданий, тепловых сетей и пунктов в этот период нужно выполнить надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов и организовать надзор над ними. Собственники складских и подвальных помещений должны организовать дежурства в период испытаний и принять меры по предотвращению затопления, если повредится трубопровод.