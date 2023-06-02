В Екатеринбурге стартовал новый этап гидравлических испытаний теплосетей

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В Екатеринбурге с 5 июня начнется второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. ...15.05.2023 В Екатеринбурге начался первый этап гидравлических испытаний
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Екатеринбурге с 15 по 19 мая будет проходить первый этап гидравлических испытаний ...24.05.2013 В Екатеринбурге с 29 по 31 мая пройдут опрессовки
С 29 по 31 мая в Екатеринбурге и Верхней Пышме специалисты ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» (СТК) проведут ...24.05.2013 В Екатеринбурге и Верхней Пышме с 29 по 31 мая пройдут опрессовки
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2013. С 29 по 31 мая в Екатеринбурге и Верхней Пышме специалисты ООО «Свердловская ...11.05.2010 В Екатеринбурге начинаются летние отключения горячего водоснабжения
Первая серия опрессовок тепловых сетей в зоне теплоснабжения ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» и МУП ...