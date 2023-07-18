В Екатеринбурге стартовал новый этап опрессовок

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Екатеринбурге с 17 июля начался очередной этап гидравлических испытаний тепловых ...02.06.2023 В Екатеринбурге с 5 июня стартует новый этап опрессовок
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В Екатеринбурге с 5 июня начнется второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. ...15.05.2023 В Екатеринбурге начался первый этап гидравлических испытаний
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Екатеринбурге с 15 по 19 мая будет проходить первый этап гидравлических испытаний ...08.08.2022 В Екатеринбурге стартовал последний этап гидравлических испытаний теплосетей
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2022. В рамках подготовки к грядущему отопительному сезону Екатеринбургская теплосетевая ...15.08.2014 Третий этап опрессовок в Екатеринбурге пройдет с 19 по 21 августа
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2014. ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» проведет третий этап опрессовок в ...