В Екатеринбурге стартовал новый этап опрессовок

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Екатеринбурге стартовал новый этап гидравлических испытаний. Они будут идти с 7 по 11 августа в промежутки с 23.00 до 06.00, сообщает пресс-служба администрации города.



Диагностика идет на магистральных, распределительных и квартальных сетях с помощью повышения давления в подающем трубопроводе. Отключение воды в ходе опрессовок не требуется. Если оно все-таки произошло, то нужно обратиться в организацию ЖКХ по месту жительства.



Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями следует принять меры по предотвращению затопления в случае возможного разрыва теплотрасс. Также нужно организовать дежурства в период испытаний.



При обнаружении утечек во время испытаний необходимо звонить по телефонам + 7 (343) 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00.