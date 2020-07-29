В Екатеринбурге продолжаются опрессовки

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В Екатеринбурге с 3 августа начнется третья серия опрессовок

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2020. В Екатеринбурге в 3 по 6 августа будет проведена третья серия гидравлических испытаний. ...

Третий этап опрессовок в Екатеринбурге пройдет с 19 по 21 августа

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2014. ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» проведет третий этап опрессовок в ...

«ТГК-9» начнет опрессовки в Екатеринбурге 29 мая

Свердловские тепловые сети и Свердловская теплоснабжающая компания (входят в ОАО «ТГК-9») объявили о проведении первого ...

В Екатеринбурге начинаются летние отключения горячего водоснабжения

Первая серия опрессовок тепловых сетей в зоне теплоснабжения ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» и МУП ...

В Екатеринбурге начинаются опрессовки

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2010. Первая серия опрессовок тепловых сетей в зоне теплоснабжения ООО «Свердловская ...