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В Екатеринбурге продолжаются опрессовки

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. В Екатеринбурге продолжаются испытания гидравлических тепловых сетей для подготовки к отопительному сезону 2025-26, сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты Екатеринбргуской теплосетевой компании (ЕТК) проведут их без отключения горячей воды и в ночное время — с 23:00 до 06:00.

Диагностику сетей повышенным давлением будут проводить по графику с 30 июля по 1 августа и с 4 по 8 августа.

На время опрессовок владельцам зданий следует отключить помещений от систем отопления.

«Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями – принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период испытаний», — говорится в сообщении муниципалитета.

Горожан просят сообщать об утечках горячей воды в случае обнаружения.
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