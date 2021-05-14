В Екатеринбурге с 5 июня стартует новый этап опрессовок

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В Екатеринбурге с 5 июня начнется второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Проверки будут выполняться в период с 5 по 8 июня во временные промежутки с 23.00 до 06.00. В ходе опрессовок владельцы зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей должны будут провести надежное отключение систем теплопотребления от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за ними. Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями следует принять меры по предотвращению затопления в случае возможного разрыва теплотрасс. Также нужно организовать дежурства в период испытаний.



Уточним, что во время опрессовок отключения горячего водоснабжения не будет. При обнаружении утечек в этот период необходимо звонить по телефонам + 7 (343) 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00.